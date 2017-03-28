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Spor

Ergin Ataman'ın aklı Baskonia maçında

"Hedefimiz THY Avrupa Ligi'ndeki son iç saha maçımızı galibiyetle tamamlamak"

28 Mart 2017 22:50

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 104-57 yendikleri maçta kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in sıkıntıları olduğunu dile getirerek, "Karşılaşma bizim için adeta bir antrenman maçı temposunda geçti. Bütün oyuncularımızı oynattık ve galibiyetle bitirdik. Yarından itibaren Baskonia maçına hazırlanacağız. Hedefimiz THY Avrupa Ligi'ndeki son iç saha maçımızı galibiyetle tamamlamak." diye konuştu.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim ise ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Ne yazık ki sezonun en kötü mağlubiyetini aldık. Bizim için kötü bir maçtı. Daha iyisini yapmak isterdik ama maalesef elimizden bu kadar geldi. Bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.

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