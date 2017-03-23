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Spor

Ergin Ataman'dan kinayeli tebrik

Ataman'ın paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu

23 Mart 2017 18:46

Galatasaray Odebank koçu Ergin Ataman, Milliyet Spor Ödülleri'nde yılın takımı kategorisindeki ödülün Beşiktaş'a verilmesiyle ilgili kinayeli tebrikte bulundu. 

Ataman kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Eczabaşı ve Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği kupaları, Fenerbahçe basketbol takımının Eurolig'te oynadığı finali hatırlatarak "Milliyet Spor Ödülleri yılın kategorisinde dünya şampiyonu Eczacıbaşı Voleybol takımı, Euroleauge finalisti Fenerbahçe basketbol takımı ve Eurocup şampiyonu Galatasaray Odeabank'ı geride bırakarak, bu ödüle layık görülen Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş Futbol Takımı'nı tebrik ederim" dedi.

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