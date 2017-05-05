T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman’a 3 maç ceza

Ergin Ataman, Darüşşafaka maçında, maçın hakemlerine yönelik itirazları sonrası diskalifiye edilerek saha dışına gönderilmişti

05 Mayıs 2017 22:04

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Antrenörü Ergin Ataman’a 3 müsabakadan men ve 20 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 5 Mayıs 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararı aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Antrenörü Ergin Ataman'ın, 03.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle -eylemlerin müsabaka görevlilerine yönelik olması, şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 20.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

ETİKETLER

ergin atamandarüşşafakadoğuşgalatasarayceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24