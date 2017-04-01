T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman: Yıllardır sportif başarımın dışında temiz spor için çabalıyorum

Galatasaray, Baskonia'ya 103-80 mağlup oldu

01 Nisan 2017 14:28

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, her zaman temiz spor için mücadele verdiğini ve karşı gelinmesine rağmen bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratlarıyla ilgili olarak, "Gerekli açıklamayı Galatasaray Kulübü yapacak. Bu konuda fazla konuşmayacağım. Yıllardır sportif başarımın dışında temiz toplum, temiz spor için çaba sarf ediyorum. Bundan sonra da karşı gelinmesine rağmen devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Baskonia maçını kazanmayı çok istediklerini ancak olmadığını kaydeden Ataman, "Hem son haftalarda olağanüstü aldığımız sonuçlar hem de play-off oynama ihtimali olan takımlarımıza destek olmak amacıyla sahaya çıktık ancak olmadı. Maçın başında konsantrasyonumuzu kaybettik. Baskonia çok iyi oynadı. Çeşitli faktörler yüzünden oyundan düşünce sonuç kaçınılmaz oldu." diye konuştu.

 

Baskonia Başantrenörü Alonso'dan Ataman'a destek

 

Baskonia Başantrenörü Sito Alonso da Ergin Ataman'adestek verdi.

Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman'ı teselli etmeye çalışan Alonso, Ataman'ın kariyerinin başarılarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Maç başladığında hocayı görmemek sürpriz oldu. Karşılaşma sonrası ona özel şeyler söyledim. Ergin Ataman ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmış bir hoca. Bu takımla kazandı. Avrupa Ligi'nin en iyi hocalarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

Ergin AtamanGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24