Ergin Ataman: Umarım 1 yıllık borçlarını ve 3 aylık maaşımı öderler

Galatasaray Basketbol Takımı eski koçu Ergin Ataman, Dursun Özbek'in "Ataman'ın Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır" sözlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ataman, "Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borçlarını ve son 3 aylık maaşımı öderler" dedi.

14 Haziran günü Ergin Ataman kendisinin bedelsiz olarak çalışabileceğini belirtmesine rağmen takımdan gönderilmiş ve sosyal medya üzerinden, "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. Tüm samimiyeti ile 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler. Bu sabah yapılan gorüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti" paylaşımlarında bulunmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, Ataman'ın bu sözlerini "polemik yaratmaya gerek yok" şeklinde yanıtlamıştı.