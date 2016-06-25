Ergin Ataman: Tüm amacımız Rio Olimpiyatları'na katılmak

2016 Rio Olimpiyatları'na katılmak için 5-10 Temmuz tarihlerinde Filipinler'de eleme maçları oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu Ergin Ataman, turnuvaya katılabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

DHA'da yer alan habere göre, bu sabah Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 1.5 saat süren bir idman gerçekleştiren A Milli ekipte hafif sakatlığı bulunan Ali Muhammed ve Ender Arslan günü dinlenerek geçirdi.

A Milliler yarın hazırlık maçında bir kez daha Yunanistan ile karşılaşacak. İki gün önce Atina'da oynanan ilk maçı Yunanistan 78-52 kazanmıştı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.



İdman sonrası basın mensuplarına açıklamalar yapan Başantrenör Ergin Ataman, hedeflerinin ilk defa olimpiyatlara katılmak olduğunu belirtirken tek sorunlarının mental açıdan tam hazır olmamaları olduğunu söyledi.



Ergin Ataman ve oyunuclardan Sinan Güler ile Barış Hersek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu özel bir turnuva. Hemen sezon sonuna denk geldi. Onun için tam kadro bu hafta başından beri hazırlanabildik. Türkiye ligi Play-Off finalinden sonra takımın yarısı dahil oldu. Şu an için çok hazır değiliz. Ama önümüzde 10 gün var. Hazırlıklar devam ediyor. Kendi takımında süre alamayan oyuncular ciddi anlamda sıkıntı yapacak, özellikle büyük maçlarda. Bizde bu dönemde özgüven aşılayarak bu sıkıntıyı aşmaya çalışıyoruz. Kulüplerin başarısının milli takıma yansıması için Türk oyuncuların kulüplerinde süre alması gerekiyor. Yoksa üst seviyelere çıkmaya başladığımız zaman iş çok zorlaşıyor.'



"Hedefimiz ilk defa Olimpiyatlara katılmak"



"Hedefimiz ilk defa olimpiyatlara katılmak. Çok zor bir gruptayız. Bütün gruplar zor. Kanada'nın 4-5 tane NBA'den oyuncuları var. Her ne olursa olsun Kanada ile başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Fransa çok iyi bir takım. Geçtiğimiz sezon Avrupa Şampiyonası'nda kaybetmiştik. Maçın tarafsız sahada oynanması avantaj ama karşımızda Tony Parkerlı, Nando De Colo ve Boris Diavlı ve Avrupa liglerinde üst seviyede oynayan oyuncuları var. Fransız takımının power forvet pozisyonunda oynayan oyuncularından bir tanesi Moerman, Türkiye liginin sayı ve ribaunt kralı. Bizim ise Barış Hersek, bu sene Fenerbahçe az süre aldı. Samer Geyik aynı şekilde. Ersan'ı Filipinlere getirmeye çalışıyoruz. Ersan'da gelmezse ciddi anlamda sıkıntımız olacak'



"Uzun bir yolculuk. İklim şartları ağır olacaktır. Maç kapalı bir salonda oynanıyor ama ülkenin iklim şartlarına uymak zorundasınız. Aşırı nemden bahsediliyor. 11 saat uçak yolcuğu ve 5 saatlik saat farkı var. Bunu göze alarak 6 gün önceden gidiyoruz. Pazartesi gece yarısı buradan çıkacağız. Şartlar eşit. Kanada ve Fransa'da bizden 1 gün sonra gelecekmiş. Bu dönemde en büyük sıkıtımız mental olarak oyuncuları hazırlamaya çalışacağız. Sezon yeni bitti. Transfer dönemi var."

Milli Basketbolcular Sinan Güler ve Barış Hersek ise Olimpiyatlara katılmak için mücadele edeceklerini belirttiler.



Sinan Güler: Hedefimiz Olimpiyat sporcusu olmak

'Olimpiyat sporcusu olmak her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygu. Hedefimiz de bunu başarmak üzere mücadele etmek. Yarın son önemli maçımızı oynayıp Pazartesi yolculuğumuzu yapacağız. Bunun sonrasında hedefimiz için her gün bir adım daha yaklaşarak hareket ederiz ve istediğimiz basketbolu sahada yansıtırız.'

"Şu anda yoğun bir dönemden geçiyoruz. Hazırlanmak için çok fazla zamanımız yok. Dolayısıyla en kısa zamanda birbirimizle kaynaşıp, hazırlıklarımızı yapıp sonrasında Filipinler'e Manila'ya gidip Kanada ve Senegal ile maçlarımızı oynayacağız.

Bunun haricinde Yunanistan maçına kadar iyi bir basketbol oynadık. Yunanistan maçının da ilk yarısı iyi oynadık ama ikinci yarı yorgunluğun vermiş olduğu kötü bir basketbol sergilediğimizi düşünüyorum. Hazırlık sürecinde umarım sakatlık yaşamayız. Yeni gelen arkadaşlarımız ve eskiden olan arkadaşlarımız var. Koçumuzun sistemi belli, en iyi şekilde oturtup yolumuza devam etmeye bakacağız.'

