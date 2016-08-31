Ergin Ataman Milli Takım'ı bıraktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, NTV Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıranErgin Ataman'ın ay yıldızlı ekipteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Ergin Ataman Galatasaray'daki hedefleri doğrultusunda milli takımı bıraktı. Galatasaray ile yoluna devam edecek" diyen Erdenay, yeni bir teknik adam arayışına başladıklarını ifade etti. Erdenay, şunları söyledi:

"Ergin Ataman ile 3 yıllık bir anlaşma yapılmıştı. O anlaşma şu anda bitti. Ben sezon içinde kendisine 'Antrenörün milli takıma konsantre olması gerekiyor. Sezon sonu kararını ver, ona göre yolumuza bakalım' dedim. Ergin hoca sezon sonunda bana gelip, 'Ben Galatasaray'ı tercih ettim. Bu sene Euroleague'de oynayacağız. Büyük bir camiadayım' diyerek kararını bildirdi. Biz de şimdi yolumuza bakacağız. Genç jenerasyonu milli takıma kazandıracak bir antrenörle yolumuza devam edeceğiz."