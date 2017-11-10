Ergin Ataman Milli Takım kriziyle ilgili konuştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş'un kadrosunda yer alan 5 oyuncunun milli takıma gitmeyeceklerini açıklamasıyla gündeme oturan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FIBA ve Avrupa Ligi organizasyonunun anlamsız bir çekişmesi var" dedi.

Ergin Ataman, "İki taraf da geri adım atmadı. Dünya basketbolunun gerçeklerine baktığımız zaman, milli maçların daha yoğun bir şekilde yaz döneminde oynanması en mantıklısı ama FIBA neden bu şekilde davranıyor anlamak zor." açıklamasında bulundu.

FIBA anlamsız bir güç gösterisi yapıyor

Mevcut durumdan FIBA'yı sorumlu tutan Ataman, şunları kaydetti:

"FIBA, anlamsız bir güç gösterisi yapmaya çalışıyor. Burada tamamen oyuncuları zor durumda bırakıyor. Gerçekten FIBA'nın bu gücü olsa, o zaman kurallarına uymayan Avrupa'daki tüm kulüpleri, yerel federasyonlar eliyle liglerden men edebilirdi. Bunu da yapamıyor. Bu savaşı kaybetmeye ve geri adım atmaya mahkum olan FIBA'dır. Burada en büyük yükü oyuncular çekiyor. Kulüpler, seçim yapmak için oyuncuları serbest bıraktılar. Bu da psikolojik olarak son derece yıpratıcı bir durum’’

''Avrupa basketbolu için bir skandal''

Yaklaşık 2 senedir bu durumun belli olduğunu ve sorun yaşanacağının bilindiğini aktaran Ataman, "Basketbolda konunun bu noktaya geleceği uzun süredir belliydi. Sonunda da zor durumda kalan oyuncular oldu. Milli takımda oynamayacak olanlar da eminim bunun üzüntüsünü vicdanen çekiyorlar. Milli takıma gidecek olanlar ise hem fiziksel hem mental olarak çok yıpranacak. THY Avrupa Ligi müsabakasından bir gün sonra milli maç oynamak zorunda kalacaklar. Ayrıca NBA'deki sporcuların forma giyme şansı zaten yok. Bu, Avrupa basketbolu için büyük bir skandal." diye konuştu.

Yaşananlara milli dava ya da kulüp konusu olarak bakılmaması gerektiğine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "En kısa sürede bu olayın çözülmesi gerekiyor. En büyük rahatsızlığı baskebolseverler çekecek. Milli maçların kalitesi çok düşük bir seviyeye getiriliyor. Bu da milli maçlara olan ilgiyi düşürecek." ifadelerini kullandı.

‘’Ceza konusu kritik’’

Ergin Ataman, milli takım davetini kabul etmeyen oyuncuların yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini anlatarak, "Ceza konusu kritik." değerlendirmesinde bulundu.

Normal şartlarda Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), milli takım davetini geri çeviren oyuncuya disiplin hükümleri kapsamında ceza vermesi gerektiğinin altını çizen Ataman, "Bu çok özel bir durum. Onun için TBF Hukuk Kurulu nasıl bir karar verecek merakla bekliyorum. Bazı takımlar oyuncuları göndermiyorlar, bazıları ise gönderiyor. Bu da haksız bir rekabet oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Ataman ayrıca, oyuncuların kendi kararlarıyla tercih yapmaları konusunun sadece görüntüden ibaret olduğunu savunarak, "Oyuncular profesyonel olarak kulüplerine bağlılar. Yapılacak tercihler de bence kulüplerin kararı olacaktır. Kulüp bunu açıklarsa, ceza alır ama oyuncu kararı üzerinden gidiliyor. Bu durum herkesin bildiği bir konu." diyerek sözlerini tamamladı.