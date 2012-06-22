Ergin Ataman Galatasaray'da

Beşiktaş Milangaz'ın sponsorsuz kalmasının ardından Ergin Ataman, Oktay Mahmuti ile yolları ayrılan Galatasaray Medical Park'ın başına geçti. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Eurocup'ta mücadele edecek.

Ataman: 3 yıllığına anlaştım

Ergin Ataman, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile yaptıkları görüşmede, Aysal'ın kendisine Galatasaray Medical Park'ı Türkiye ve Avrupa'da zirveye taşımak istediklerini anlattığını ifade ederek, “Bu projenin içinde beni görmeleri bana onur verdi. Ünal Aysal ile yaptığım görüşmede 3 yıllığına anlaştım” dedi.

Beşiktaş Milangaz ile tarihi günler yaşadığını kaydeden Ataman, artık önlerine bakacaklarını dile getirdi.

Beşiktaşlılara teşekkür etti

Ataman, anlaşmanın ardından mikro blog sitesi twitter'dan şu mesajı gönderdi:

"Sevgili BJK'li dostlarım tarihi sezonumuzda verdiğiniz büyük destek için teşekkür ederim. Bu satırları yazmak çok zor, hakkınızı helal edin."

Yıllık 700 bin euro

Beşiktaş Milangaz'ın başında sezonu üç kupayla kapatan Ergin Ataman'ın, Galatasaray'dan yıllık 700 bin euro alacağı öğrenildi.

Demirören desteğini çekti

Demirören Şirketler Grubu, sezonu 3 kupayla kapatan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi. Yapılan açıklamada; Beşiktaş camiasına, Beşiktaş Yönetim Kurulu’na, siyah beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlara, Başantrenör Engin Ataman, Şeref Yalçın ve basketbol takımının tüm oyuncularına teşekkür edilerek, Demirören Şirketler Grubu’nun önümüzdeki sezon Beşiktaş Basketbol Takımı’nın sponsorluğuna devam etmeyeceği belirtildi.

‘Tek şansımız ‘’devam’ denmesiydi’

Milangaz'ın desteğini çekmesinden sonra Ergin Ataman, ilk açıklamayı hurriyet.com.tr'den Ali Can Yaycılı'ya yaptı

Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"Ben 10 gündür Beşiktaş'tan teklif bekliyordum. Milangaz'ın Beşiktaş'tan desteğini çekmesinin ciddi bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Hazırda bulunan bir sponsor yok, 10 gündür herkes için ciddi sıkıntılar oldu. Anlaşanlar takımlarıyla anlaştı. Ben çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Bu sene büyük bir şey başardık, tarihi bir başarıya imza attık. Bunun da kalıcı olmasını istiyordum. Tek şansımız da Milangaz'ın 'devam' demesiydi. Galatasaray'dan bana bir teklif var. Zaten Unics Kazan'dan da ciddi bir teklif olduğunu daha önce söylemiştim. 'Önceliğim Türkiye ya da yurt dışı' diyemem. Önceliğim proje."

Sponsorluk neden devam etmedi?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Milangaz sponsorluğu ile yakaladığı başarıya rağmen, yeni sezonda anlaşmanın yenilenmemesinin en önemli nedeninin siyah-beyazlı taraftarların Demirören ailesine karşı olan olumsuz tutum olduğu öğrenildi. Özellikle geçen sezon takımın bir çok maçında kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören adına olumsuz tezahüratlarda bulunulması ve Demirören Şirketler Grubu adına olumsuz pankartlar açması şirketin sponsorluğu yenilememesinde etken olduğu kaydedildi.