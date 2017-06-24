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Spor

Ergin Ataman: Galatasaray sevgim ilelebet devam edecek

"Asla unutmayalım ki büyük hedefler büyük vizyonlarla yakalanır"

24 Haziran 2017 19:53

Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı taraftarların gönderdiği teşekkür mesajlarının kendisini duygulandırdığını bildirdi.

Ataman, sosyal medyadaki resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, 5 yıl boyunca her platformda Galatasaray'a hizmet etmenin bir onur olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ve Avrupa'da kazanılan kupalar ve Galatasaray'ı Avrupa basketbolunun saygın bir takımı haline getirmek benim için büyük gururdu. En önemlisi ise Türkiye'de ve dünyada tüm gerçek Galatasaraylıların gönlünde oluşturduğu sevgi ve heyecan oldu benim için. 10 gündür yollamış olduğunuz sevgi, takdir ve teşekkür mesajları beni fazlasıyla duygulandırdı. Artık profesyonel olarak Galatasaray'a hizmet etmeyecek olsam da 50 yıldır olduğu gibi sizlerle aynı duygu içinde benim de Galatasaray sevgim ilelebet devam edecek."

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu kaydeden tecrübeli başantrenör, "Asla unutmayalım ki büyük hedefler büyük vizyonlarla yakalanır. Tüm dostların, tüm sporseverlerin, kalplerinde Türkiye ve insanlık sevgisi olan tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." şeklinde görüşlerini aktardı.

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