Ergin Ataman: Fenerbahçe'yle hiçbir zaman çalışmam

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun iyi olmasının başarısı için motivasyon sağladığını belirterek, "Türkiye'nin gerçekleri var, hiçbir zaman Fenerbahçe'yle çalışmam" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, S Sport ekranlarında Deniz Aksoy'un sunduğu '3 Saniye' programına konuk oldu.

Takımın yıldızı Shane Larkin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Shane Larkin'in popülaritesinden ve üzerindeki ilgiden takımımızdaki diğer oyuncular rahatsız olmuyor çünkü Shane, bu takımın en iyi oyucusu. MVP oldu, sayı rekoru kırdı ve çok sempatik bir oyuncu. Basketbol oynarken eğleniyor, sahada basketbolu 'Show' haline getiriyor. Bu durumdan takımda kimse rahatsız değil, paylaşımcı bir oyuncu ve takıma başarılar getiriyor" dedi.

"O kesim beni sindiremeyeceğini anladı"

Fenerbahçe Beko'ya dair görüşlerini de dile getiren ve oldukça samimi konuşan Ataman, "Türkiye'de son 10 yılda basketboldaki en büyük başarıları Fenerbahçe getirdi ve ben de rakip takım antrenörü olarak, kendime en büyük mücadele olarak Fenerbahçe'yi alıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe'yi geçmem demek, Final Four'da finale gelmem demek. Fenerbahçe'nin iyi olması benim başarım için motive edici bir şey. Fenerbahçe'ye kızgınlığım, bana küfür eden, hakaret eden kesimden dolayı gelen bir durum. O kesim, artık beni sindiremeyeceklerini ve benim moralimi bozamayacaklarını anladı. Fenerbahçe'nin değerli büyüklerine ve bilinçli taraftarlarına saygım sonsuz'' dedi.