Ergin Ataman: Fenerbahçe'yle aramda düşmanlık yok, olayların ortak noktası kazanan hep benim!

Anadolu Efes Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'yle arasında bir 'husumet' olmadığını belirterek, "Olayların tek bir ortak noktası var: ‘Kazanan hep benim!’ Sahada kazanan benim, benim takımım." diye konuştu.

Jülide Ateş’in sunduğu "40" programına konuk olan Ergin Ataman'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde...

"Yardımcım Ufuk Sarıca'nın antrenör olduğunu öğrendim"

Jülide Ateş: Ergin Ataman’a Milli Takım’da komplo mu kuruldu?

Ergin Ataman: "Yok ya kimse bana komplo kuramaz! Ama o dönemde ayıp edildi! Benden önce de Türk Milli Takımını 2014 öncesi uzun yıllar hem Fenerbahçe’yi hem de Milli Takımı çalıştıran Bogdan Tanjeviç çalıştırıyordu. Daha sonra ben 2014’de Galatasaray’ı çalıştırırken bana teklif geldi ben de kabul ettim her ikisini birlikte çalıştırmayı…



O dönemde de hem dünya şampiyonasında dünya sekizinciliğimiz var. Daha sonra Avrupa şampiyonası oynadık, olimpiyat elemeleri oynadı. Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu CEO idi, daha başkan olmamıştı, biz buluştuğumuzda bana Galatasaray’ı bırakıp sadece Milli Takımı çalıştırmamı teklif ettiler 3 yıl daha uzatmak için kontratımı. Ben de bunun mümkün olmadığını, Galatarasay’da çok büyük başarıları imza attığımızı, Avrupa Şampiyonu olduğumuzu, Euro Lig oynayacağımızı, Galatasaray’ ihanet edemeyeceğimi ama istedikleri takdirde aynı şekilde çalışağımızı söyledim Milli Takım’la beraber…



Daha sonra benim görev sürem doldu, Harun Erdenay ayrıldı, Hidayet Türkoğlu Başkan oldu, o dönemde ben benimle çalışmayacaklarını düşünüyordum. Sürpriz bir şekilde Hidayet ve Ömer benle buluştular, teklif yaptılar, sezon sonunda tercihlerinin sadece Milli Takım olacağını söylediler. Biz konuştuk, anlaştık, el sıkıştık. Onlar bana birkaç hafta içinde açıklama yapacaklarını ya da sezon sonuna doğru açıklama yapacaklarını söylediler. 1 ay sonra gazeteden yardımcım Ufuk Sarıca’nın antrenör olduğunu öğrendim. Bu bana karşı yapılmış büyük bir ayıptı. Devam edeceğim bazı kesimlerin kulağına gitmişti, çünkü böylesine bir dönüş, U dönüşü olacak şey değildi… Kırıldım onlara. Spor dünyasında her an her şey olabilir…"

"Fenerbahçe'yle aramda husumet yok"

Jülide Ateş: Ergin Ataman’la Fenerbahçe arasındaki husumet nasıl bitecek?

Ergin Ataman: "Benim için husumet yok. Olayların tek bir ortak noktası var: ‘Kazanan hep benim!’ Sahada kazanan benim, benim takımım. 2014’de başladı dediniz, benim klasik bir yumruk şovum var, çok zor bir seri maçtı hatırladığımız kadarıyla… 17 sayı geriden gelip Fenerbahçe’yi yenmiştik, maçı kazananınca 2 yumruğumu kaldırıp yumruk gösterdim, onlar bunu sindiremediler, soyunma odasına girerken bana saldırdılar. Hiçbir şekilde ben karşılık vermedim…

Ben yumruğumu ayrıca Fenerbahçe taraftarına da kaldırmadım! Onlar şunu zannediyorlar: Türkiye’de spor deyince Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Galatasaray var. Yok! Ben de orada mücadele ediyorum. Maçı kazanmışım, kaldırırım yumruğumu, yine aynı şeyi yaparım."

"Obradovic'in gelişinde benim de payım var"

Jülide Ateş: Obradovic’i hiç kıskandınız mı?

Ergin Ataman: "Obradovic’i kendime idol aldığım zamanlar tabii ki var. Ben Obradovic’den 7-8 yaş küçük bir antrönörüm. Ben hiçbir zaman boş konuşmam, buna kibir diyebilirsiniz! Fenerbahçe Obradovic’i benim yüzümden getirdi derken, altında ince bir nüans vardı; hafızanızı yoklayın: 2012’de ben Beşiktaş’ın antrönörüyüm, o sezon büyük yatırım yapan klüplerden biri Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyon oluyor! 2013’de ben Galatasaray’a geçiyorum, yine Aziz Yıldırım Başkan, en büyük yatırımlardan birini yapan klüplerden gene birisi Fenerbahçe, bu kez Galatarasay şampiyon oluyor.



Fenerbahçe’nin en büyük 2 rakibinden bahsediyoruz. 2014’e bakıyorsunuz, Aziz Yıldırım Avrupa basketbolunun en önemli antrönörünü Fenerbahçe’nin başına getirmiş. O zaman da diyorsun ki ‘bunda benim de payım var!” Obradovic benim örnek aldığım, çok beğendiğim, değerli bir hoca ve ben ondan çok şey öğrendim, oynadığım takımların hocalarını hep etüt ederim."