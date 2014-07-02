T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2014 FIBA Dünya Kupası öncesi aday kadrosunu açıkladı

02 Temmuz 2014 23:47

30 Ağustos'tan itibaren İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam'ın nihai kadrosu, hazırlık çalışmalarının ardından belli olacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın belirlediği aday kadro şöyle:

Birkan Batuk, Kerem Gönlüm, Cedi Osman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
Sinan Güler, Ender Arslan, Cenk Akyol, Furkan Aldemir (Galatasaray Liv Hospital)
Melih Mahmutoğlu, Oğuz Savaş, Emir Preldzic (Fenerbahçe Ülker)
Serhat Çetin, Evren Büker, Samet Geyik (Tofaş)
Mehmet Yağmur (Beşiktaş)
Barış Hersek (Pınar Karşıyaka)
Barış Ermiş (Gaziantep Basketbol)
Berkay Candan (TED Ankara Kolejliler)
Kerem Tunçeri (Türk Telekom)
Ömer Aşık (Houston Rockets)
Enes Kanter (Utah Jazz)

 

ETİKETLER

ergin atamanbasketbolmilli takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24