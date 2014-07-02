Ergin Ataman, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

30 Ağustos'tan itibaren İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam'ın nihai kadrosu, hazırlık çalışmalarının ardından belli olacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın belirlediği aday kadro şöyle:

Birkan Batuk, Kerem Gönlüm, Cedi Osman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Sinan Güler, Ender Arslan, Cenk Akyol, Furkan Aldemir (Galatasaray Liv Hospital)

Melih Mahmutoğlu, Oğuz Savaş, Emir Preldzic (Fenerbahçe Ülker)

Serhat Çetin, Evren Büker, Samet Geyik (Tofaş)

Mehmet Yağmur (Beşiktaş)

Barış Hersek (Pınar Karşıyaka)

Barış Ermiş (Gaziantep Basketbol)

Berkay Candan (TED Ankara Kolejliler)

Kerem Tunçeri (Türk Telekom)

Ömer Aşık (Houston Rockets)

Enes Kanter (Utah Jazz)