Ergin Ataman: Bize iki kupa versinler, geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz

THY Euroleague finalinde Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başantrenör Ergin Ataman zaferi Türkiye'ye armağan etti. Finalde Barcelona'yı mağlup eden Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü olurken Başantrenör Ergin Ataman karşılaşmayı değerlendirdi. Ataman, "Bize iki kupa versinler, geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz" diye konuştu.

Uluslararası röportaj için gelen Ergin Ataman ilk olarak Türkçe konuştu ve "Ciddi değilim, Türkçe konuşacağım. Bütün Türkiye bizi izliyor biliyorum. Kazanacağız dedik. Aldık bu kupayı. Tüm Türk halkına armağan olsun. Şehitlerimize armağan olsun" dedi.

Ataman maçı değerlendirirken, "Bu maçı Micic'le birlikte Larkin maçı kazandı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst üste iki şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk değerlendirmesi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluğu değerlendirirken, "Benim kazanıp, kazanmamam önemli değil. Bu takım çok hak etti. Geçen sezon iptal edildi. Kupayı da alırken Bertomeu'ya söyledim 'Bu iki kupa yerine geçer' diye. Müthiş mutluyum. Bir takım sorunlar çıkardılar bizler için ailelerimiz için. Vize vermediler. Biz onlara kupayı götürüyoruz. Türkiye'ye armağan olsun, çok mutluyum. Hak ettik, çok istedik" dedi.

Kupayı kazanma konusunda söz verdiğini ve bu sözü tuttuğunu kaydeden Ataman, "Sözümüzde durduk. Allah da yardım etti. Çocuklar çok çalıştı. Rakip de çok güçlü. Normal sezonu ilik sırada bitirdiler. Çok iyi oynadık. Micic ve Shane Larkin zaman zaman oyuna girdi. Kelimelere sığdırılamaz. Anadolu Efes'in ilk kupası. Bu kadar basketbola yatırım yapan kulübe armağan olsun" diye konuştu.

Son 3 senedir bir aile gibi olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Baba-oğul, ağabey-kardeş gibiyiz. Tuncay Özilhan, Türkiye'de bu işe yatırım yapan, gönül veren bir insan. Maçtan sonra da başkanla sevincimi paylaştım, "Nihayet aldık" dedim. Bizimle birlikte çalışıyor. Uyumuyor. Tuncay Özilhan ve Anadolu grubu için de mutluyum. Sonunda başardılar, kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ataman'ın vize tepkisi devam etti

Final Four için turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında ailelere ve Türk basın mensuplarına vize verilmemesini eleştiren Ergin Ataman, final maçı sonrası tepkilerini de sürdürdü ve "Kupamızı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Oğlumu gizli bir şekilde maça soktum. Amerika'daki 22 yaşındaki iki kızım vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz" açıklamasını yaptı.