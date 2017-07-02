Ergin Ataman: Biz ailecek Galatasaraylıyız; ben 50 yıllık Galatasaraylıyım

A Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, Galatasaray'a bir kırgınlığının olmadığını belirterek Galatasaray'ı çok sevdiğini söyledi.

"Biz ailecek Galatasaraylıyız" diyen Ataman "Ben 50 yıllık Galatasaraylıyım" şeklinde konuştu.

Ataman, 5 yıllık görev süresi boyunca Galatasaray'a basketbol kültürü kazandırdığını ifade ederek "Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 kulübünden biri oldu" ifadelerini kullandı

CNN Türk'te Hakan Çelik'in 'Hafta Sonu' programına konuk olan Ataman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray'a geldğm zaman Beşiktaş'la kazanılabilecek tüm kupaları kazandım. Daha sonra Galatasaray'ın atılım yapma projesi vardı Ünal Aysal le birlikte. Ben proje adamıyım.

Galatasaray da benim kulübüm. 50 yıllık Galatasaraylıyım. Bu bana büyük heyecan vermişti. UEFA Kupası'na eş değer Eurocup'ı kazandık. Başarıları elde ederken bunları büyük bütçelerle yapmadık.

Aile olarak Galatasaraylıyız. Babam, ben, oğlum Galatasaraylıyız. 50 yıllık harika br projede yer aldığım çn onurluyum.

Galatasaray taraftarı basketbolda heyecan alırken, yönetim küçülmeye gitti, mali başarı sağlanamadı. Mali başarıyı sağlamak yönetimin göreviydi, 5 yılda 55 mlyon dolar rakiplerle mücadele için harcandı.

Yönetimin küçülme kararı hatalıydı, bunun zamanı da yanlıştı itiraf edeyim. Zor günler geçirdim. Benim için ciddi hayal kırıklığı oldu. Tek başımaydım, yalnız bırakıldım. Takım için sponsorlar ile bile ben görüştüm.

– Euroleague’e kötü başladık ama sonra bir hava yakaladık. Barcelona’yı yendik, bir kişi bile arayıp beni tebrik etmedi. Real Madrid’i 20 sayıyla yenerken bir grup taraftar beni istifaya çağırdı buna rağmen arayan olmadı hep dik durmaya çalıştım. İsterim ki başkan salonda takımın yanında olsun. Aziz Yıldırım hep gidiyor, Fikret Orman hep gidiyor.

– Federasyon, Galatasaray’ı bırakıp milli takımda kalmamı istedi. Ben kabul etmedim. Bu teklif Aziz Yıldırım’ın dayatmasıyla yapıldı.

– Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Beni istifaya çağıranlar yönetim tarafından yönlendirilmiş kişilerdi."