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Spor

Ergin Ataman Barcelona iddialarını yalanladı

"Bugün itibarıyla bana hiçbir yerden resmi teklif yok; çıkan bütün haberler asılsız"

15 Haziran 2017 14:32

Galatasaray’dan olaylı bir şekilde ayrılan Ergin Ataman’ın bir süredir Barcelona ile görüştüğü ve 51 yaşındaki antrenörün Katalan ekibine gidebileceği iddia ediliyordu. Ancak Ataman, Sporx’e verdiği röportajda böyle bir durumun olmadığını, önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi.

Kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Ataman, şöyle konuştu:

“Barcelona iddiaları var, Barcelona ile görüştüğüm yönünde haberler çıkıyor ama Barcelona ile görüşmedim. Bugün itibarıyla bana hiçbir yerden resmi bir teklif yok. Ben menajerime de özellikle Galatasaray’la görüşmeden hiçbir takımla konuşma dedim. Bundan sonra menajerim konuşacak ama şu an itibarıyla çıkan bütün haberler asılsız. Barcelona ile ilgili haberler çıkmış, bu haberleri kim çıkarıyorsa bilmiyorum, böyle bir şey yok. Doğrusu bu, bana ulaşan şu an için hiçbir teklif yok. Bundan sonra bana yakışan bir teklif olursa değerlendireceğim.

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