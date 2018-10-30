Ergin Ataman "POTA ALTI"nda 

İSTANBUL / DHA

TRT Spor\'un sevilen Basketbol Programı Pota Altı, Anadolu Efes\'in deneyimli Antrenörü Ergin Ataman\'ı konuk edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı müzesine götüren ve Fenerbahçe\'yi bir kez de Euroleague\'de yenmeyi başaran Anadolu Efes\'in tecrübeli coach\'u Ataman hedeflerini anlatacak.

Kariyer planlarında NBA\'de takım çalıştırmak bulunan Ergin Ataman ile ilgili bütün bilinmeyenler \'Pota Altı\'nda cevap bulacak.

Ayşe Nur Alkaya ve Ömer Saraç\'ın sunduğu Pota Altı 31 Ekim Çarşamba günü saat 12:10\'da TRT Spor\'da canlı yayınlanacak.