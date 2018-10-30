T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman "POTA ALTI"nda 

İSTANBUL / DHA TRT Spor'un sevilen Basketbol Programı Pota Altı, Anadolu Efes'in deneyimli Antrenörü Ergin Ataman'ı konuk edecek

30 Ekim 2018 13:00

İSTANBUL / DHA

TRT Spor\'un sevilen Basketbol Programı Pota Altı, Anadolu Efes\'in deneyimli Antrenörü Ergin Ataman\'ı konuk edecek.
Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı müzesine götüren ve Fenerbahçe\'yi bir kez de Euroleague\'de yenmeyi başaran Anadolu Efes\'in tecrübeli coach\'u Ataman hedeflerini anlatacak.
Kariyer planlarında NBA\'de takım çalıştırmak bulunan Ergin Ataman ile ilgili bütün bilinmeyenler \'Pota Altı\'nda cevap bulacak.
Ayşe Nur Alkaya ve Ömer Saraç\'ın sunduğu Pota Altı 31 Ekim Çarşamba günü saat 12:10\'da TRT Spor\'da canlı yayınlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TRT SporBasketbol Programı Pota Altı Anadolu EfesAntrenörü Ergin AtamanCumhurbaşkanlığı KupasıFenerbahçeEuroleagueAnadolu EfesAtamanKariyerNBAErgin AtamanAltıAyşe Nur AlkayaSaraçPota AltıEkimTRT Spor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24