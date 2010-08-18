-ERGİN: "MEVCUTLARIN NİYE GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYORLAR" İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) açıklamalarını değerlendirerek, ''İş yükü fazla ve yeni hakim ihtiyacı var ise şayet, mevcut hakim ve savcıların niye görevden alınmasını istiyorlar'' dedi. Ergin, Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanına gelişinde bir gazetecinin, ''HSYK'dan atama krizine ilişkin olarak yapılan açıklamada 'Kriz Adalet Bakanı kaynaklı, kurul çalışamaz hale getirilmeye çalışılıyor' denildi, bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine, kendilerinin söyleyeceklerini yazılı olarak belirttiklerini, onun ötesinde yeni bir şey söylemeyeceklerini kaydetti. Kendisi uçakta iken HSYK açıklamasının yapıldığını, açıklamanın detayını görmediğini ifade eden Sadullah Ergin, şöyle dedi: ''Ama açıklamada temel olarak 'biz mahkeme başkanlarının talebini yerine getirmeye çalışıyoruz' deniyor. İş yükü fazla ve yeni hakim ihtiyacı var ise şayet, mevcut hakim ve savcıların niye görevden alınmasını istiyorlar, yeni hakim vermenin yanında? Bu birinci sorudur, cevabı verilmesi gereken. İkincisi de bu mahkemelerin şu andaki iş yükü, HSYK'nın her mahkeme için belirlediği iş yükünün çok altındadır. Kurulun kendi belirlediği standardın çok altında iş yüküne sahiptir bu mahkemeler. Türkiye'deki diğer CMK 250 ile yetkili mahkemelerle oranlasınlar. Dolayısıyla daha önce yaptığımız açıklamaların üzerine ilk etapta bunları söylüyorum. Açıklamanın detayını gördükten sonra bakarız.'' Ergin, bir gazetecinin, ''HSYK, Adalet Bakanlığının, kararname taslaklarının karara bağlanmayan bölümlerini geri çekme yetkisi bulunmadığını söylüyor, bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine, ''Hayırlı akşamlar, iyi Ramazanlar'' diyerek, VIP Salonundan ayrıldı.