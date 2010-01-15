Ergin: "Anayasa değişikliği çalışması var"

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, anayasa değişikliği konusunda bir çalışma olduğunu, içeriğinin ve kapsamının önümüzdeki günlerde şekilleneceğini söyledi. Ergin, Yargıtay'daki 33 boş üyeliğe atama yapılamamasıyla ilgili olarak da "Süreçte tıkanma yok, çalışmalar sürüyor" dedi.





Bakan Ergin, CNN TÜRK'te yayınlanan Eğrisi Doğrusu programında Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.



Ergin anayasa değişikliği ile ilgili bir soruya, "Türkiye çok hızlı gelişti. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Herkes ihtiyaç olduğunu söylüyor. Böyle bir çalışma var. İçeriği, kapsamı önümüzdeki günlerde şekillenir. Anayasa degişikliği tasarı olarak olmuyor. Çalışmalar yeni değil. 5 yıldır süren bir şey. Parlamento takdir ederse anayasanın öngördüğü şartta değişiklik yapılır" dedi.



Ergin, "Anayasada baştan aşağı bir çalışma yapmak istiyoruz ancak ihtiyaç duyulan konularda olduğunu söylüyorum çalışmaların. Konu başlılarını zikretmem doğru olmaz" diye konuştu.





Müfettişlerin dinleme yetkisi



Bakan Ergin, Danıştay'ın Adalet Bakanlığı müfettişlerinin telefon dinleme yetkisini durdurma kararıyla ilgili olarak da, "Bakanlığımızın karara itirazları var. Sonucu bekleyip, gereğini yaparız. Danıştay iptal kararı verirse, araya savcı koyarak bu işlemi yapabiliriz. Bu noktada henüz yargı süreci devam ediyor. Böyle kesinleşirse, yeni düzenleme yapılır. Savcıdan talep edilir" dedi.





Eminağaoğlu'nun başvurusu



Sadullah Ergin, Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, telekulak iddialarındaki başvurusuna ilişkin de, "24 Nisan 2009'da müracaatı var. Muhakkik görevlendirdik. 25 Haziran'da müştekinin beyanları alınmıştır. 6. ayda şikayetçi, işlemlerinin yapıldığı biliyor, bilmesine rağmen 'Adalet Bakanlığı işlem yapmadı diye' dava açıyor. Aslında bakanlık işlem yapıyor ve sonuçlandırıyor. Yürütme durdurma kararına karşı bakanlığımızın itirazı var ve sonucunu bekleyeceğiz ve gereğini yapacağız"





Yargıtay'daki boş üyelik seçimlerinin gecikmesi



Adalet Bakanı Ergin, Yargıtay'daki 33 boş üyeliğe atamaların yapılmaması konusundaki eleştirilere de yanıt verdi ve "8 Ocak'ta bu konuyla ilgili açıklama yaptık. Biz 27 Aralık'tan itibaren müdahil olduk sürece. 2 Ocak'ta arkadaşımızın teki yurtdışına gitti. Onu bekledik. Tıkanma yok. Tabii ki belli bir incelemeyi gerektiriyor arkadaşlarımızn dosyaları. İnşallah kısa sürede olumlu sonuca bağlanacağını umuyoruz" dedi.



Yargıda kadrolaşma iddialarını reddeden Ergin, AK Parti'nin 2002 sonunda iktidara geldiğini, o dönemden itibaren mesleğe alınan hiçbir hakimin Ankara ve İstanbul'da görev yapma şartı olan birinci sınıfa ayrılmadığını kaydetti.



Yargıtay'da 33 üyelik hala boş ve 8 aydır seçim yapılamıyor. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, her fırsatta boş üyeliklere üye atanması gerektiğini söylüyor ve bu durumun iş işleyişini aksattığını belirtiyor.



Yargıtay Kanunu'na göre 10. üyelik düştükten sonra en geç 2 ay içinde seçim yapılması gerekiyor.





YARSAV'ın Ergenekon hakkındaki görüşleri



Ergin Ergenekon davasına gelen tepki yorumlarına da, "Hakim ve savcıların örgütlenmesini hoşgörebilirsiniz ama, hakim ve savcılar yaptıkları işleri tarafsız yapamazlarsa yer değiştirilir. İki kere yaparsa bu suçu ihraç sebebidir. Tarafsız görünmek zorundadırlar. Görülmekte olan davaları etkileyecek beyanlarda bulunmak, doğru değil" dedi.