Ergin: 3. heyet önümüzdeki hafta gidebilir

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üçüncü BDP heyetinin önümüzdeki hafta İmralı'ya gidebileceğini söyledi. Ergin ayrıca, 3. heyetteki isimlerde değişiklik olabileceğini kaydetti.



İmralı'ya 3. heyet için hazırlıklar sürüyor. Peki İmralı'ya gidecek 3. heyette kimler yer alacak ve ziyaret ne zaman gerçekleşecek?

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ankara kulislerinde yanıt aranan bu sorularla ilgili konuştu.

"İmralı'ya gidecek 3. heyetin, gecikmeyeceğini düşünüyorum" diyen Bakan Ergin, heyetin, önümüzdeki hafta Ada'ya gidebileceği değerlendirmesinde bulundu.



'Sürece katkı verebilecek isimler olacak'



Sadullah Ergin, heyette yer alacak isimler konusunda ise, titiz davrandıklarını ve sürece katkı verebilecek isimlerin tercih edileceğini söyledi. Ergin, heyetteki isimlerin değişebileceği mesajını da verdi.

İmralı'ya gidecek 3. heyet, süreç açısından büyük önem taşıyor. Zira ikinci görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı 3 mektuba, muhataplarından gelen yanıtlar, 3. heyetle Ada'ya götürülecek.

Ayrıca, bu görüşme 21 Mart tarihinden, yani Nevruz'dan önce gerçekleşecek.

Ankara kulislerinde, görüşmelerin planlandığı gibi gitmesi durumunda, Abdullah Öcalan tarafından yapılacak eylemsizlik çağrısının, 21 Mart tarihinden önce duyurulabileceği konuşuluyor.