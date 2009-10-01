Ergin: 12 bin 988 kişi dinlendi

Adalet Bakanı Ergin, son üç yılda suçsuz 12 bin 988 kişinin telefonlarını dinlediklerini açıkladı. Ancak bu rakam ses kayıtları imha edilenlerin sayısıyla çelişiyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son üç yılda haklarındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanan 12 bin 988 kişiye “telefonlarının dinlenildiği” bilgisini verdiklerini açıkladı. Ergin’in açıkladığı veriler, dinlenilen ancak suç unsuru bulunmadığı için kayıtları imha edilen kişi sayısı ile “sizi dinledik” bildiriminde bulunulan kişi sayısı arasında “çelişki” olduğunu ortaya koydu. Örneğin, son üç yılda Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç unsuruna rastlanmadığı için kaydı silinen kişi sayısı 1092 olarak açıklanırken, 2373 kişiye “haklarında takipsizlik kararı verildikten sonra dinlenildiği” bildirildi.

‘İmha edilmedi’ kuşkusu!



12 bin 988 kişiye “dinlenildiği” bildiriminde bulunulmasına karşın, kayıtları imha edilen kişi sayısı rakamları arasında il bazında ciddi farklılıklar bulunuyor. Örneğin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2006, 2007 ve 2008 yıllarında toplam 1853 kişinin dinleme kaydı silindi ancak sadece 842 kişiye bildirimde bulunuldu. Kahramanmaraş’ta kaydı imha edilen 28 kişiye, dinlenildiği bildirilmedi. Sinop’ta 358 kişinin dinleme kaydı silinirken, sadece bir kişiye bildirimde bulunuldu. Bakanlık verileri, suç unsuruna rastlanmadığı kendisine bildirilen kişilerin kayıtlarının imha edilmediği çelişkisini de ortaya koydu. Örneğin, son üç yılda Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç unsuruna rastlanmadığı için kaydı silinen kişi sayısı 1092 olarak açıklanırken, 2373 kişiye dinlenildiği bildirildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı 14 kişinin kaydını silerken, 118 kişiye “dinlendiniz” bildirimi yaptı. Malatya’da 330 kişinin dinleme kaydı silinirken, 910 kişiye dinlendiği bildirildi.

Adalet Bakanı?Ergin’in, bu konudaki soru önergesini yanıtladığı MHP?Grup Başkan Vekili Oktay Vural, “Rakamlar ya kaydı imha edilen kişilere bildirim yapılmadığını ya da bildirimi yapılan kişilerin kaydının imha edilmediğini ortaya koyuyor. Burada keyfilik, keşmekeşlik, dinleme curcunası var.” dedi.

Çelişkiye gerekçeler



Adalet Bakanlığı rakamlardaki çelişkilere neden olarak başlıca şu gerekçeleri sıraladı:

- Verilerden biri 2006, 2007, 2008 yıllarına aitken, diğeri Temmuz 2006-Temmuz 2009 bilgilerini içermektedir.

- Savcı kararıyla dinleme işleminin başlatılıp, hakimin dinleme kararını onaylamadığı durumlarda, dinleme kaydı imha edilmekte ancak mevzuat gereği bildirimde bulunulmamaktadır.

- Hakkındaki dinleme kaydı imha edilen bazı kişilerin adreslerine ulaşılamadığı için tebligat yapılamadı.