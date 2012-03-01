Ergin: 100 kişilik cezaevine 110 kişi koymuşuz

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye’deki cezaevlerinde yüzde 110 doluluk olduğunu belirterek, “Şu anda her 100 kişinin barınacağı yere 110 kişi koymuşuz. Ama baktığımızda ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Yunanistan, İspanya ve İtalya bizden daha zor şartlarda. Biz onlardan daha iyi konumdayız” dedi.

Ergin, “Bab-ı Ali Toplantıları”na katılarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Hukuk Düzeni ve Sistemi Nasıl İşleyecektir?” konusunda konuştu.

Türk yargısının temel probleminin, güncel de olan uzun yargılama ve tutukluluk süreleri olduğunu belirten Ergin, Türkiye’de ilk derece mahkemelerindeki ortalama yargılama süresinin 210 ila 230 gün olduğunu ve burada ciddi bir sorun gözükmediğini söyledi.

Türkiye’de yılda 3 milyonu hukuk ve 3 milyonu ceza olmak üzere 6 milyon dava dosyasının işlem gördüğünü ifade eden Ergin, esas problemin temyiz mahkemelerinde yaşanan süre olduğunu, Yargıtay’da hukuk davalarında bir dosyanın 1 yıl, ceza davalarında en az 2 yıl kalabildiğini kaydetti.