Ergenekon’un 'yargı' ayağı soruşturuluyor

Ergenekon soruşturmasına isimleri karışan bazı yargı mensuplarının "ilişki düzeylerinin" tespiti için, Adalet Bakanlığı müfettişleri İstanbul ve Ankara adliyelerinde hakim ve savcıların ifadelerini almaya başladı.



Dosyalarda isimleri geçen ve teknik takibe takılan yargı mensupları hakkında müfettişlerin düzenleyecekleri raporlara göre, soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek. Yapılan incelemelerde bahse konu yargı mensupları hakkında yeterli delil bulunmazsa, müfettişler "soruşturmaya gerek yoktur" şeklinde rapor yazarak Adalet Bakanlığı’na sunacak. Ergenekon soruşturmasında adları gündeme gelen yargı mensuplarının sayısının 60’a yakın olduğu ileri sürülüyor.





