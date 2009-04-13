Ergenekon'un Van araması sona erdi

ÇağdaŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in "Ergenekon" soruşturması kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ndeki bürosunda yapılan arama sona erdi.



Prof. Dr. Yüksel'in ofisinde sabah saat 07.00'da başlatılan ve emniyet müdürlüğüne bağlı çeşitli şubelerdeki 10 kişilik uzman ekip tarafında yapılan arama 5 saat sürdü.



Aramada, ofiste bulunan dosya, bilgisayar ve çeşitli dokümanlara el konuldu.



AA muhabirinin emniyet güçlerinden edindiği bilgiye göre, el konulan evrakta Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (YÖDER) ait isim listesi ile ÇYDD'den burs alanların listesi bulunuyor. Evrakta bazı öğrencilerin isimlerinin karşısına notların düşüldüğünün tespit edildiği öğrenildi.



Yüksel'in evindeki aramayla ÇYDD Van şubesindeki arama devam ediyor.

