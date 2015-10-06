T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon'un temyiz duruşması bugün Yargıtay'da

Duruşma saat 9.30'da başladı

06 Ekim 2015 13:12

İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda 12 Haziran 2007’de 27 el bombasının bulunmasının ardından 20 Ekim 2008’de başlayıp 5 Ağustos 2013’te sona eren 274 sanıklı Ergenekon davasının temyiz duruşması Yargıtay Konferans Salonu’nda görülüyor. 

Duruşma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eski CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yalçın Küçük, emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hasan Iğsız, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 274 sanıklı Ergenekon davasıyla ilgili tebliğnamesini tamamlamıştı. 
 
 

ETİKETLER

duruşmahaberergenekontemyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24