Ergenekon'un temyiz duruşması bugün Yargıtay'da

İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda 12 Haziran 2007’de 27 el bombasının bulunmasının ardından 20 Ekim 2008’de başlayıp 5 Ağustos 2013’te sona eren 274 sanıklı Ergenekon davasının temyiz duruşması Yargıtay Konferans Salonu’nda görülüyor.

Duruşma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eski CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yalçın Küçük, emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hasan Iğsız, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 274 sanıklı Ergenekon davasıyla ilgili tebliğnamesini tamamlamıştı.



