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Ergenekon'un tahliye yanlısı hakimi Bolu'ya tayin edildi

Ergenekon davasının görüldüğü mahkemenin başkanı Köksal Şengün Bolu'ya tayin edildi.

13 Temmuz 2011 03:00

T24- Ergenekon davasının görüldüğü mahkemenin başkanı Köksal Şengün Bolu'ya tayin edildi. HSYK tayinin disiplin cezası nedeniyle yapıldığını açıkladı. Şengün, sanıklar Prof. Dr. Mehmet Haberal ve gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın bu hallerinin devamı yönündeki çoğunluk görüşüne muhalif kalmıştı. 

''Ergenekon'' davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Köksal Şengün, Bolu'ya tayin edildi.  

HSYK yaptığı açıklamada disiplin cezası nedeniyle Şengün'ün yerinin değiştirildiğini açıkladı. HSYK tayinin disiplin cezası nedeniyle yapıldığını açıkladı.

 Şengün, Ergenekon sanıklarının tutukluluklarına koyduğu muhalefet şerhleriyle tanınmıştı. En son milletvekili seçilen tutuklu sanıklar Prof. Dr. Mehmet Haberal ve gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın bu hallerinin devamı yönündeki çoğunluk görüşüne muhalif kalmıştı.

İkinci ''Ergenekon'' davasının milletvekili seçilen tutuklu sanıkları Prof. Dr. Mehmet Haberal ve gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın bu hallerinin devamı yönündeki çoğunluk görüşüne muhalif kalan Şengün, duruşmalarda bir süredir bu sanıkların tahliyesi yönünde görüş bildirdiğini hatırlatarak, TBMM'ye üye olarak seçilmiş olmaları nedeniyle artık kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphelerinin de kalmamış olduğu dikkate alınarak tahliye edilmeleri gerektiğini bildirmişti.   

Şengün geçen yıl yaptığı açıklamada da Ergenekon davası nedeniyle mahkemede çektiklerini şu sözlerle dile getirmişti:

  "Bir mahkemenin üzerine bu kadar gidilmez. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir şey alamazlar. Bu saatten sonra hiç olmaz. Aslında kurt içimizde, dışarıda değil. Yargıya bu kadar karışmak kimsenin işine yaramaz. Yarın ezkaza iktidar değişirse, bunun hesabını başkaları sorar. Daha kötü sorar.”

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