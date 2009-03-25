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Ergenekon'un planladığı suikastler

2. İddianamede, var olduğu ileri sürülen Ergenekon yapılanmasının planladığı suikastlere de yer veriliyor.

25 Mart 2009 02:00

2. İddianamede, var olduğu ileri sürülen Ergenekon yapılanmasının planladığı suikastlere de yer veriliyor.


ÖRGÜTÜN İŞLEMEYİ PLANLADIĞI SUÇLAR
Birinci bölümlde
DEVAMEDEN SORUŞTURMA SIRASINDA,
ŞÜPHELİ (Zafer kod) Muzaffer TEKİN’ le irtitbatlı olan İbrahim ŞAHİN’in bazı dini lider konumundaki insanlara suikast yapmayı planlaması üzerine yapılan operasyonlarda, ele geçirilen suikast palanlarında,
1- Alevi Bektaşi konfederosyonu Genel Başkanı Ali Balkız’a bombalı suikast planı,
2- Alevi Bektaşi konfederosyonu Genel sekreteri Kazım Genç’e bombalı paketle suikast,
3- Ermeni Patriği Mesrob Mutafyana suikast planı,
4- Ankara’da bir AVM (alış veriş merkezine) bombalı eylem planı,
5- Sivas’ta ermeni cemaati kanaat önderlerin Minas Durmaz Güler’e el bombasıyla suikast.

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