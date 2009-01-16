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Ergenekon’un ‘müstehcen’ kayıtları

Mahkeme, Tuncay Güney’in sorgu kayıtlarının bir bölümü müstehcen olduğu gerekçesiyle kamuoyuna dağıtmadı.

16 Ocak 2009 02:00

Ergenekon Davası’na bakan mahkeme, Tuncay Güney’in sorgu kayıtlarının bir bölümü müstehcen olduğu gerekçesiyle kamuoyuna dağıtmadı.

 


Tuncay Güney’in sorgu kaydının ardından merakla beklenilen bir başka sorgu kaydına da ulaşıldı. Tuncay Güney’in sorgulandığı koltukta bu kez bir dönem birlikte çalıştığı gazeteci Ümit Oğuztan oturuyor. Ergenekon davasına bakan mahkeme, Tuncay Güney’in sorgu kaydıyla birlikte Oğuztan ile ilgili kayıtları da dağıtmayı düşünüyordu ancak bu sorgu kaydındaki müstehcen sayılabilecek ve özel hayatı ilgilendiren bilgiler olduğu gerekçesiyle bundan vazgeçildi.

Gazeteci Ümit Oğuztan, 2001 yılında Tuncay Güney’in karıştığı bir dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ümit Oğuztan’ın bu sorguda anlattıkları Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu’nun tam 7 yıl sonra neden gözaltına alınacağının da işaretlerini veriyor. Oğuztan, bu sorguda birçok politikacı, sanatçı, gazeteci ve işadamlarının özel hayatlarıyla ilgili iddialarda bulunuyor.

Oğuztan o dönemde Tuncay Güney’in yeni bir gazeteci olduğunu ve kendisine yardım etmek için getirdiği bilgileri düzenli yazılara dönüştürdüğünü söylüyor. Oğuztan’a göre bilgilerin getirildiği adres Tuğgeneral Veli Küçük.

Oğuztan’ın Tuncay Güney’in bu iş karşılığında maaşını nereden aldığı konusunda şaşırtıcı bir iddia ortaya atıyor. Oğuztan, Tuncay Güney’in bu bilgilerin düz yazıya dönüştürülmesi sonucunda yine Veli Küçük’ün talimatıyla Davutpaşa Kışlası’ndan maaş aldığını da söylüyor.

Oğuztan, bu yazıların Tuncay Güney tarafından Aydınlık Dergisi’ne ve Doğu Perinçek’e ulaştırıldığını da iddia ediyor.

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