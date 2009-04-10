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Ergenekon'un KKTC buluşması!

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ya da tutuklanan bazı isimler arasında KKTC vatandaşlığı süren isimler var.

10 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ya da tutuklanan bazı isimler arasında KKTC vatandaşlığı süren isimler var.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre KKTC vatandaşı olan kişiler şunlar:

Mustafa Özbek: Eski Türk Metal Sendikası Başkanı. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu. KKTC vatandaşı.

Sinan Aygün: Ankara Ticaret Odası Başkanı. Ergenekon davası sanığı. KKTC vatandaşı oldu. Daha sonra yüksek mahkeme kararıyla vatandaşlığı iptal edildi.

Semih Tufan Gülaltay: Ergenekon davası sanığı. Akın Birdal'a suikasttan hüküm giymişti. KKTC vatandaşlığı iptal edildi.

Muzaffer Tekin: Eski yüzbaşı. Ergenekon sanığı. O da KKTC vatandaşı.

Mecit Hazır: 26 Mart 1997'de KKTC vatandaşı oldu. Türk Metal Sendikası yöneticisi. Ergenekon'dan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Pevrul Kavlak: 16. 10. 2002'de KKTC vatandaşı oldu. Mustafa Özbek'in genel başkanlığa aday gösterdiği Kavlak Ergenekon'dan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Süleyman Erdinç: 18.10.2002'de KKTC vatandaşı oldu. O da Ergenekon'dan gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

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