Ergenekon'un KKTC buluşması!

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ya da tutuklanan bazı isimler arasında KKTC vatandaşlığı süren isimler var.



İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre KKTC vatandaşı olan kişiler şunlar:



Mustafa Özbek: Eski Türk Metal Sendikası Başkanı. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu. KKTC vatandaşı.



Sinan Aygün: Ankara Ticaret Odası Başkanı. Ergenekon davası sanığı. KKTC vatandaşı oldu. Daha sonra yüksek mahkeme kararıyla vatandaşlığı iptal edildi.



Semih Tufan Gülaltay: Ergenekon davası sanığı. Akın Birdal'a suikasttan hüküm giymişti. KKTC vatandaşlığı iptal edildi.



Muzaffer Tekin: Eski yüzbaşı. Ergenekon sanığı. O da KKTC vatandaşı.



Mecit Hazır: 26 Mart 1997'de KKTC vatandaşı oldu. Türk Metal Sendikası yöneticisi. Ergenekon'dan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.



Pevrul Kavlak: 16. 10. 2002'de KKTC vatandaşı oldu. Mustafa Özbek'in genel başkanlığa aday gösterdiği Kavlak Ergenekon'dan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.



Süleyman Erdinç: 18.10.2002'de KKTC vatandaşı oldu. O da Ergenekon'dan gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

