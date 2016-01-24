Ergenekon'un ilk hâkimi: Canavarı kendileri yarattı, ortaklıkları en az 10 yıl sürdü

13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde Ergenekon davasının ilk hâkimi olan hukukçu Köksal Şengün, yargıda cemaat yapılanması iddiaları ve 17-25 Aralık sonrası bürokrasi, yargı ve emniyette yaşanan yer değiştirmeleri değerlendirdi. Şengün, "Canavarı kendileri yarattı, şimdi sözde mücadele ediyorlar. Düne kadar bunlar ortaktı. Kendilerine biraz dokunulduğu zaman akılları başlarına gelmiş. Buna kargalar güler. Ortaklıkları en az 10 yıl sürdü. Her şeye rağmen temennimiz bağımsız ve tarafsız yargıdır" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Köksal Şengün, şunları söyledi:

"Canavarı bu hükümet yarattı. Aralarında ortaklık vardı. Biraz kendilerine dokununca akılları başlarına gelmiş. Buna kargalar güler. Dönemin HSYK'sı tarafından bana haksız-hukuksuz bir biçimde yer değiştirme cezası verildi. Yargıda bu ceza, meslekten çıkarmanın bir altıdır. O kadar itiraz etmeme rağmen başvurularım hep reddedildi. Yeni HSYK döneminde önceki dönem cezalarının yeniden incelenmesine ilişkin yasa hükmü gereğince dosyam incelendi ve cezamı bu hale getirdiler. Şimdi sözde düzeltmek istiyorlar ama bu anlayışla, bu yaklaşımla hukuku düzeltemeler. Çünkü şu anda hukukta 'kısasa kısas' uygulanıyor.

Oysa yargı mensubunun varsa bir şeyi onu delillendirebiliyorsan sonuna kadar gidilir. Hukukta deliler konuşur. Kavgayla dövüşle olmaz. Varsa bir şey sonuna kadar objektif bir biçimde gidilmesini hukuk emrede. Yoksa, Hasancı, Hüseyinci, A partili, B partili diye devam eder.

Nasıl temizleyeceksiniz?

Hükümet yetkilileri yargıda 5 bin civarında Cemaatçi hakim ve savcı olduğunu belirtiyor. Bunları nasıl temizleyecekler? Canavarı kendileri yarattı, şimdi sözde mücadele ediyorlar. Düne kadar bunlar ortaktı. Kendilerine biraz dokunulduğu zaman akılları başlarına gelmiş. Buna kargalar güler. Ortaklıkları en az 10 yıl sürdü. Her şeye rağmen temennimiz bağımsız ve tarafsız yargıdır.