Ergenekon’un hedefindeki üç isim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Ergenekon’un hedefinde olan isimleri bildirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve gazeteci-yazar Fehmi Koru'ya yönelik silahlı eylem hazırlığının istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri ile Ankara ve Diyarbakır emniyetine bildirdiğini kaydetti.



"Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, "davanın sanıkları Muhammet Yüce ve Selim Akkurt'un dinlenen telefon görüşmelerindeki gazetecilere ve siyasetçilere yönelik suikast planlarıyla ilgili herhangi bir idari ve kolluk önlemi alınıp alınmadığı, bu yönde bir soruşturma yapılıp yapılmadığı"na ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı yazıya, cevap gönderildi.



Cevap yazısında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sırasında, bir kısım örgüt mensuplarının Osman Baydemir, Sebahat Tuncel ve Fehmi Koru'ya yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları yönünde teyide muhtaç bilgiler edinildiği belirtildi.



Yazıda, bilgi edinilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için 5 Ekim 2007 tarihinde istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri ile Ankara ve Diyarbakır emniyetine konunun bildirildiği vurgulandı.



Lobi belgesinin yayımlandığı siteler



"Ergenekon Lobi" belgesinin "www.gizlibelge.com" ve "www.cdgbim.net" adlı internet sitelerinde yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun mahkemeye gönderdiği yazıda da internet sitelerinin geçmişe dönük içerik bilgilerinin tutulmadığı kaydedildi.



İstenilen bilgilerle ilgili söz konusu sitelerin içerik ve yer sağlayıcısı ile irtibata geçilmesi gerektiği belirtilen yazıda, "www.gizlibelge.com"un yer sağlayıcısının ABD'nin Arizona eyaletinde, diğer sitenin yer sağlayıcısının da Türk Telekom olup, adresinin İstanbul Beykoz'da olduğunun tespit edildiği bildirildi.

