T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon'un gizli tanığına 24 saat koruma

Gizli tanıkların güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi. Gizli tanıklara 24 saat yakın koruma verilecek.

17 Kasım 2008 02:00

Ergenekon Davası’nın 20 gizli tanığı ile bundan sonra savcı ya da mahkemelerce gizli tanıklığı kabul edilecek kişilerin güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte gizli tanık ve yakınlarının nasıl korunacağı, özel bilgilerinin nasıl saklanacağı ve hangi koşullarda ifade alınacağı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya alt sınırı 10 yıl ve üzeri olan suçlarla, organize veya terör örgütü faaliyetlerini içeren suçlarda uygulanacak yöneltmelikte şu hükümler var:

’Yakın’ herkes korunacak

Gizli tanığın, evlilik bağı kalması bile eşi, nişanlısı, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy ya da altsoy ilişkisi içinde olanlar, evlatlık bağı bulunanlar, yakın ilişki içerisinde olduğu tüm kişiler güvenlik birimleri tarafından koruma altına alınacak.

Gizli tanık kodlanacak

Gizli tanıklar için kod isim ve adres belirlenecek. İfadelerinin tamamı kod isimle kaydedilecek. Gizli tanıklığı kabul edilmiş kişinin, önceden alınmış tüm ifade ve bilgileri geri toplanacak. Gizli evrak olarak saklanacak.

Duruşmada özel ortam

Gizli tanığın duruşma salonunda ses ve dış görünüşü ile tanınması ya da görünmesi, makyaj, maske, özel kabin veya benzeri yöntemlerle engellenecek. Tanık, duruşma salonuna görüntü ve sesi değiştirilerek kameralarla bağlanacak. Tanıkların dinlenmesi için adliyeler ve cezaevlerinde özel bölümler inşa edilecek.

Cezaevinde özel önlem

Gizli tanıkların hükümlü ya da tutuklu olmaları halinde cezaevlerinde güvenliklerinin sağlanması için her türlü önlem alınacak. Zanlının askeri mahkemede bulunması halinde güvenliği için savcılıklar, durumdan Milli Savunma Bakanlığı’nı haberdar edecek. Savcının bilgisi dahilinde cezaevindeki gizli tanığın bölüm ve odası değiştirilebilecek. Cezaevindeki gizli tanığın infaz işlemleri savcının bilgisi dahilinde yeni bir kod isim ve adres bilgisi üzerinden yürütülecek.

Gizli tanıklara 24 saat esasına göre yakın koruma verilecek. Ayrıca, konut ve işyerinde de koruma önlemleri ilgili güvenlik birimi tarafından sağlanacak. Koruma tedbirleri özel kurulun vereceği karar süresince devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24