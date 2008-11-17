Ergenekon'un gizli tanığına 24 saat koruma

Ergenekon Davası’nın 20 gizli tanığı ile bundan sonra savcı ya da mahkemelerce gizli tanıklığı kabul edilecek kişilerin güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.



Yönetmelikte gizli tanık ve yakınlarının nasıl korunacağı, özel bilgilerinin nasıl saklanacağı ve hangi koşullarda ifade alınacağı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya alt sınırı 10 yıl ve üzeri olan suçlarla, organize veya terör örgütü faaliyetlerini içeren suçlarda uygulanacak yöneltmelikte şu hükümler var:



’Yakın’ herkes korunacak



Gizli tanığın, evlilik bağı kalması bile eşi, nişanlısı, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy ya da altsoy ilişkisi içinde olanlar, evlatlık bağı bulunanlar, yakın ilişki içerisinde olduğu tüm kişiler güvenlik birimleri tarafından koruma altına alınacak.



Gizli tanık kodlanacak



Gizli tanıklar için kod isim ve adres belirlenecek. İfadelerinin tamamı kod isimle kaydedilecek. Gizli tanıklığı kabul edilmiş kişinin, önceden alınmış tüm ifade ve bilgileri geri toplanacak. Gizli evrak olarak saklanacak.



Duruşmada özel ortam



Gizli tanığın duruşma salonunda ses ve dış görünüşü ile tanınması ya da görünmesi, makyaj, maske, özel kabin veya benzeri yöntemlerle engellenecek. Tanık, duruşma salonuna görüntü ve sesi değiştirilerek kameralarla bağlanacak. Tanıkların dinlenmesi için adliyeler ve cezaevlerinde özel bölümler inşa edilecek.



Cezaevinde özel önlem



Gizli tanıkların hükümlü ya da tutuklu olmaları halinde cezaevlerinde güvenliklerinin sağlanması için her türlü önlem alınacak. Zanlının askeri mahkemede bulunması halinde güvenliği için savcılıklar, durumdan Milli Savunma Bakanlığı’nı haberdar edecek. Savcının bilgisi dahilinde cezaevindeki gizli tanığın bölüm ve odası değiştirilebilecek. Cezaevindeki gizli tanığın infaz işlemleri savcının bilgisi dahilinde yeni bir kod isim ve adres bilgisi üzerinden yürütülecek.



Gizli tanıklara 24 saat esasına göre yakın koruma verilecek. Ayrıca, konut ve işyerinde de koruma önlemleri ilgili güvenlik birimi tarafından sağlanacak. Koruma tedbirleri özel kurulun vereceği karar süresince devam edecek.

