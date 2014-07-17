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Ergenekon'un firari sanığı Turhan Çömez İngiltere'de sünnetçi oldu

Turhan Çömez'in sünnet için ortalama 300 sterlin aldığı öğrenildi. Çocuğun yaşı ve sağlık durumuna göre sünnet işlemi için klinik tarafından alınan ücretin değiştiği belirtildi

17 Temmuz 2014 13:28

Ergenekon davasının firari sanığı eski AKP Milletvekili Turhan Çömez sünnetçiliğe başladı. 2008 yılından beri Londra'da yaşayan Turhan Çömez hakkında Ergenekon davasının görüldüğü, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kırmızı bülten ile arama kararı çıkarmıştı.

Habertürk Gazetesi'nden Zülfikar Aydın'ın haberine göre, İngiltere’de önce bir dil okuluna kayıt yaptıran Çömez, daha sonra asıl mesleği olan doktorluğa başladı. Çömez bir süre önce Quality Life Medical Center adlı klinikte işe girdi.

 

Sünnet yapıyor

 

Quality life Medical Center adlı klinik Londra'da göçmen ve mülteci Türk nüfusunun yoğun olarak bulunduğu Haringay bölgesinde hizmet veriyor. Genel cerrahi alanında uzmanlığı bulunan Çömez'in işe başlamasının ardından klinik, Türkçe-İngilizce yayın yapan Habernewspaper Gazetesi'ne ilan verdi.

 

‘Sünnet bizim işimiz’

 

Turhan Çömez'in hekim önlüğü ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu ilanda "Sünnet Bizim İşimiz", "Op.Dr. Turhan Çömez Genel Cerrahi Uzmanı sünnet kayıtlarına başlamıştır" ifadesi yer alıyor.

Çömez'in çalıştığı kliniğin yetkilisi Habertürk'e "Turan Çömez burada ücretli çalışıyor. Notunuzu iletirim. Sorularınıza isterse yanıt verir" dedi.

 

Ortalama 300 sterlin alıyor

 

Turhan Çömez'in sünnet için ortalama 300 sterlin (1080 lira) aldığı öğrenildi. Çocuğun yaşı ve sağlık durumuna göre sünnet işlemi için klinik tarafından alınan ücretin değiştiği belirtildi.

Klinik'in ismini vermek istemeyen sahibi "Doktorumuz bizde haftada bir iki gün çalışıyor. Burada Müslüman operatör doktor bulmak zor. Müslüman nüfusun sünnet işlemleri için kendisini hastanemize davet ettik. Normalde zaten üniversite hastanesinde çalışıyor. O da bizi kırmadı. Sağolsun bizimle de çalışıyor" dedi.

 

Dosyası ayrıldı

 

Yaklaşık 5 yıl süren Ergenekon Davası süresince yakalanmadığı ya da Türkiye'ye dönmediği için ifadesi alınamayan Çömez ile İstanbul Eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'nın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. İnterpol ise dava süresinde Çömez hakkındaki kırmızı bülten talebini karara bağlamamıştı.

İngiltere'de dil okuluna gittikten sonra oturma izni alarak Londra'da yaşamaya başlayan Çömez, London School of Economisc Üniversitesi'nde Uluslararası Sağlık Politikaları konusunda mastır yaptı. İngiltere'de Tıp diplomasının kabul edilmesi için girdiği sınavlardan başarılı sonuçlar alan Çömez böylelikle bu ülkede doktorluk yapmaya başladı. Turhan Çömez sünnet dışında çalıştığı klinikte genel cerrahi alanında da ameliyatlar yapıyor.

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