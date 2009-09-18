Ergenekon'un ek klasörleri mahkemede

İkinci ''Ergenekon'' davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanıklara ilişkin inceleme ve değerlendirme raporlarının yer aldığı ek klasörler gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, duruşmalara her gelişinde, bir gizli tanığı açıklayacağını söyledi.

Dizdar, ''İlk adım adlı gizli tanığın adının ilk harfi S, son harfi T'dir. Sınırda eroin kaçakçılığı yapmaktadır. Bir bölücü nasıl gizli tanık oldu'' dedi.

Mustafa Özbek'in avukatı Mustafa İhsan, müvekkilini suçlayan ifadeler veren gizli tanıklardan birinin, Türk Metal Sendikası'nın bir dönem Manisa Şube Bakanı olan kişi olduğunu iddia etti. Avukat İhsan, bu kişinin ''zimmete para geçirmek'' suçuyla yargılandığını söyledi.

Bir diğer gizli tanığın da sendikanın eski İzmir Şube Başkanı olduğunu öne süren İhsan, ''Seçimleri kaybetmesinin nedenini Mustafa Özbek olarak gördüğü için bu suçlamaları yapmıştır. Suçlamalarının delil niteliği yoktur'' diye konuştu.

Avukatların beyanlarının ardından, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Levent Ersöz'ün, sağlık durumunun duruşmalara katılmasına engel olup olmadığına ilişkin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi.

-GELEN EVRAKLAR-

Duruşmada Mahkeme Heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, dosyaya gelen evrakları okudu.

Buna göre, Levent Ersöz ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan verilen raporun aslı dosyaya gönderildi. Yine Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ersöz ve Tuncay Özkan ile ilgili inceleme ve değerlendirme raporları da mahkemeye ulaşırken, yine savcılık tarafından Arif Doğan, Tuncay Özkan ve Levent Ersöz ile ilgili gizli içerikli yazı ve ek tutanakları da dosyaya konuldu.

İstanbul Organize Suçlar Şubesince de Yarbay Mustafa Dönmez'e ait parmak izi raporu mahkemeye iletilirken, aynı kurumdan İbrahim Şahin ve Oğuz Bulut ile ilgili ele geçirilen kaset ve dokümanların incelenmesine ilişkin 18 sayfadan oluşan inceleme tutanakları da dosyaya gönderildi.

Muhittin Erdal Şenel ile ilgili doküman ve video kasetlerine ait inceleme tutanakları da dosyaya konuldu.

Mustafa Dönmez'in ikametgahında ve Ankara Zir Vadisi'ndeki aramalarda ele geçirilen bombalara ilişkin bomba irtibat raporları da dosyaya gönderilirken, İstanbul Organize Suçlar Şubesi'nden de sanıklardan İbrahim Şahin ile ilgili Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan konulu yazı ve 1 adet CD iletildi.

''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da Noyan Çalıkuşu, Gürbüz Çapan, Tuncay Özkan, Mehmet Ali Çelebi, Merdan Yanardağ, Turhan Çömez, Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Hasan Atilla Uğur, Rıza Ferit Bernay ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu bazı sanıklara ilişkin inceleme ve değerlendirme raporlarının yer alığı ek klasörler de dosyaya gönderildi.

Yine aynı kurumdan, Gürbüz Çapan'ın DHKP/C örgütüyle bağı bulunduğu iddiasına ilişkin delillere ait dosya da mahkemeye geldi.

Talepler değerlendirilmek üzere duruşmaya ara verildi.