-ERGENEKON'UN DURUŞMA TUTANAKLARI ANKARA'YA İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu'nun, Eşref Bitlis, Turgut Özal, Cem Ersever ve Behçet Oktay'ın ölümleriyle ilgili anlatımlarını içeren duruşma tutanaklarının, gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilmesine karar verdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, verilen aranın ardından geçen cuma günü sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan kararlar üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıkladı. Buna göre, tutuksuz sanık Ferda Paksüt'ün mahkeme kalemine bizzat başvurması halinde ses dosyalarının tutanak ile kendisine teslim edilmesine karar verildi. Tutuklu sanık Hasan Ataman Yıldırım'a ait olduğu bildirilen 117 No'lu DVD'den çıktığı belirtilen ''tbtksvnm'' isimli dosyanın şifresinin ''meltem'' olduğunun tespit edildiğini belirten mahkeme heyeti, yapılan incelemede, klasör içinde bulunan belgelerde, TÜBİTAK UEKAE'ye ait bilgilerin dışarıya sızdırıldığı şeklinde değerlendirmelerin olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme heyeti, söz konusu şifreli dosyanın TÜBİTAK UEKAE Müdürlüğüne gönderilerek gerekli işlemin yapılıp sonucunun bildirilmesini istedi. -İBRAHİM ŞAHİN İÇİN NİHAİ RAPOR İSTENDİ- İbrahim Şahin hakkında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca verilen ''ceza ehliyetinin tam olmadığına'' ilişkin raporda belirtilen suçlamalarla ilgili açıklayıcı bilgi istenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, gelen cevabın ardından Şahin'in tüm raporlarının Adli Tıp Genel Kuruluna gönderilerek, ceza ehliyeti konusunda nihai rapor düzenlenmesini istemeyi kararlaştırdı. Tutuklu sanık emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün sağlık durumuyla ilgili heyet raporu alınması için tedavi gördüğü hastaneye yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu'nun, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, emekli Binbaşı Cem Ersever ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümleriyle ilgili beyanlarını içeren duruşma tutanakları, varsa dilekçe örnekleri ve bu konularla ilgili dosyadaki diğer belge örneklerinin, gereğinin yapılması için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi ile yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilmesine hükmetti. Duruşma, 7 Ekim Perşembe gününe ertelendi.