'Ergenekon'un beyni Eymür'

Ergenekon'un tutuksuz sanığı Semih Tufan Gülaltay: Mehmet Eymür ve kadrosu bu mahkemeninin aradığı küresel örgütün beyin kadrosudur.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan Ergenekon Davası'nın 34. duruşmasına, Erkut Ersoy, Hüseyin Görüm, Mete Yalazangil, Sevgi Erenerol ve Abdullah Arapoğulları dışındaki 39 tutuklu sanık geldi. Tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk, Rafet Arslan ve Emin Caner Yiğit de duruşmaya katıldı.



Ergenekon davasının 34. duruşmasında, bu davanın tutuksuz sanığı olan ancak başka suçtan tutuklu bulunan Semih Tufan Gülaltay'ın çapraz sorgusu yapıldı. Günaltay, Tuncay Güney ve Mehmet Eymür'le ilgili ilginç iddialarda bulundu.



Güney, görevli binbaşı olarak cezaevine gitti



Gülaltay'a, Tuncay Güney'in kendisini Yozgat Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sıradaki ziyareti soruldu. Gülaltay, Tuncay Güney'in binbaşı sıfatıyla kendisini cezaevinde görmeye geldiğini anlattı. Gülaltay, "Tuncay Güney, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı'ndan özel izin almış, cezaevi savcısının refaketiyle geldi. Görevli Binbaşı olarak geldiğini söylediler. Binbaşı olacak yaşta değildi, bu nedenle şüphelendim. Devre arkadaşlarını, kimleri tanıdığını sordum. Veli Küçük tarafından gönderildiğini söyledi. Özel Harpçi olduğunu söylüyordu. Ancak elleri manikürlüydü. Sert konuştum gitti " şeklinde konuştu.



Gülaltay, Emekli Tümgeneral Veli Küçük ile yargılama sırasında yaptığı görüşmelerde, Küçük'ün kendisine, Tuncay Güney'in cezaevine gittiğinden haberi olmadığını belirttiğini söyledi. Gülaltay, "Veli Küçük, bu adamı ciddiye almadığını belirterek, bunda bir komplo olduğunu belirtmişti" dedi .



'Bu davayı yönlendiren kişi Eymür'dür'



Gülaltay, Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın'ın sorusu üzerine, resmi istihbarat kurumlarında görev almadığını da belirtti. Semih Tufan Gülaltay, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün bu davayı beyanlarıyla ve emniyetteki bağlantılarıyla başlatan ve yönlediren kişi olduğunu söyleyerek, "Mehmet Eymür ve kadrosu bu mahkemeninin aradığı küresel örgütün beyin kadrosudur. Mehmet Eymür ve kadrosunun işlediği cinayetlerle ilgili milyonlarca belge internette mevcuttur" iddiasında bulundu.



'Yeşil ile buluşacaktık'



Gülaltay, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırımla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşil'i Mahmut Yıldırım olarak tanıdığını söyleyen Gülaltay, "Yıldırım, Mehmet Eymür'ün yoldan çıkmış biri olduğunu söylemişti. Muhtemelen Eymür onu da takip ettirdiği için aramızdaki münasebetten rahatsız oldu. Arnavutköy'de bir restoranda buluşacaktık. Ankara'dan yola çıktı. O gece kayboldu. O geceden sonra kimse kendisinden haber alamadı. Eymür'ü kim deşifre ettiyse, hep şaibeli bir şekilde ölmüş, Mahmut Yıldırım gibi cenazesi bulunamamıştır. Bu kadar kirli bir adam benimle ilgili ifade veriyor" diye konuştu.



'Eymür ve Güney sorgulanmalı'



Cumhuriyet Savcısı Taşkın, Mahmut Yıldırım'ın MİT'e çalışıp çalışmadığını sordu. Gülaltay, "Mahmut Yıldırım'ın MİT'in elemanı olduğunu bilmeyen yok. Eymür'e bağlı bir insandı. Yıldırım, ülkücü, vatansever, devletine yardım etmiş bir insandır" dedi. Gülaltay, Danıştay saldırısının aydınlatılması gerektiğini belirterek, Mehmet Eymür, Cemal Alparslan Ertuğ ve Tuncay Güney'in bu mahkemede sorgulanmadıkları sürece, davanın göstermelik olacağını kaydetti. Gülaltay'ın çapraz sorgusu sona erdi.