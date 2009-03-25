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Ergenekon'un AKP planı

Ergenekon Davası kapsamında hazırlanan 2. İddianame'de varlığı ileri sürülen Ergenekon yapısının AKP çalışmasına da yer veriliyor.

25 Mart 2009 02:00

Ergenekon Davası kapsamında hazırlanan 2. İddianame'de varlığı ileri sürülen Ergenekon yapısının 'Cumhuriyet Çalışma Grubu Devre Raprou-7' başlığı altında AKP çalışmalarına da yer veriliyor. İşte o bölüm:


CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–7 (2003)

Cumhuriyet Çalışma Grubu (2003) tarihli devre raporunda, Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi ve İskan Sorunu konularının anlatıldığı görülmüştür.

Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi başlığı altında; Mahalli Genel Seçimlere kadar merkez sağda alternatif bir partinin yaratılamaması halinde AKP’nin seçimden güçlenerek çıkacağı, mevcut tehdidin daha da büyüyeceği, DYP ve ANAP arasında gayri resmi birleşme taleplerinin olduğu, ancak taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşemeyeceği, şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Ayrıca AKP’nin kopmalarla parçalanması gerektiği, AKP bünyesinde daha önceden başka siyasi partiler içerisinde yer almış birçok milletvekilin bulunduğu, bu milletvekillerinin bir kısmının AKP yönetiminden ve mevcut durumdan rahatsız olduğu, bir kısmının da kriz durumunda partiden kopabileceği, bu amaca yönelik krizin suni bir gerilimle kontrollü bir şekilde tırmandırılabileceği belirtilmiştir.

Bu krizin; TSK öncülüğünde AKP’nin tabanını da rahatsız eden uygulamalarından istifade edilerek yaratılabileceği ifade edilmiştir. Gerilim konusu yapılacak argümanların ise, laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar ve Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmaların kullanılmasının daha etkili olacağı belirtilmiştir.

İskan çalışması başlığı altında da, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini sürdüreceği yerle ilgili planlar ve krokiler olduğu görülmüştür.

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