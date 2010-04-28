Ergenekon'un 3 numaralı sanığı Albay Tapan'a tayin!

T24 - Erzincan Ergenekon Davası'nda sanıklarında Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Tapan sürpriz bir tayin ile davasının görüleceği Erzurum'a tayin oldu.





Jandarma Genel Komutanlığı'nda önümüzdeki ay çıkması beklenen albayların tayin ve atamaları bu yıl sürpriz bir şekilde erken açıklandı.





Yeni komutan atanan iller arasında yer alan Erzincan'da görevli Albay Ali Tapan'ın yeni görev yerinin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nda şube müdürlüğü olduğu öğrenildi.





Erzincan da Ağustos 2009'da yılında göreve başlayan Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Tapan'ın Erzincan'daki Ergenekon yapılanması ile ilgili hazırlanan iddianamede 3 numaralı sanık sıfatıyla yer alıyor.