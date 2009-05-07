Ergenekon’dan zirve Yayınevi cinayetine

Malatya'daki "Zirve Yayınevi" cinayeti davasının tutuklu sanıklarından Varol Bülent Aral, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.



Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Aral'ın, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcılarından Zekeriya Öz'e ifade verdiği öğrenildi.



Malatya'da Zirve Yayınevi'ne baskın düzenlenmesi ve 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada daha önce tanık olarak dinlenilen Varol Bülent Aral, "azmettirici" olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

