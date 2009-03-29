Ergenekon’dan ‘Kemal’in askerleriyiz’ afişi

İkinci Ergenekon iddianamesine göre, varlığı öne sürülen örgüt, Fenerbahçe maçı için bin adet 'Kemal'in askerleriyiz' yazılı pankart dağıtıyor.



İkinci Ergenekon iddianamesinde, varlığı öne sürülen Ergenekon örgütü ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. İddianameye yansıyan bir telefon kaydının çözümüne göre, İbrahim Özcan ile Hatice Bahtiyar, Fenerbahçe-Valencia maçında stada bin adet “Kemal’in askerleriyiz” afişi asmayı planlıyor.



Sanıklar, bu pankartları stada astırabilmek için Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden de yararlanıyor.



Ancak görüşmenin yapıldığı tarih dikkate alındığında Fenerbahçe’nin rakibinin Sevilla olduğu anlaşılıyor.



İşte iddianamenin o bölümünün orijinal metni.



18.01.2008 tarihinde Hatice BAHTİYAR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; İ. ÖZCAN’ın “...Ali nerede” dediği, H. BAHTİYAR'ın "Ali dışarıda ne oldu” dediği, İbrahim'in “Bu şimdi bir tane pankart var bizde bu Valencia maçına tamam ben geçen fener maçındayım onu aradım herhalde telefonu hiç cevap vermedi” “Şimdi bu Valencia maçına o bizde ki afişler varya” “Artık 1000 tane afiş gidecek Fenerbahçe stadına” dediği, H. BAHTİYAR'ın “Kim götürecek kim bastıracak” dediği, İ. ÖZCAN’ın “Tamam ben astıracam gelecek onlar alacaklar” dediği, H. BAHTİYAR'ın “Parası” dediği, İbrahim'in “Parası sana verdirecem” dediği H. BAHTİYAR'ın “Ney ben nereden ayarlayacam ben yol parası bulamıyorum ya” dediği, İ. ÖZCAN’ın “Hı parasını sen ayarlayacan” dediği, H. BAHTİYAR'ın “Ayarlayamam abi para yok ben de ya bilmiyon mu .... ??..... ya kesat” dediği, H. BAHTİYAR'ın “(durmuş ali )Yok gelecek 1 saat kadar gelir” dediği, İ. ÖZCAN’ın “Tamam o zaman geldiğinde arasın bir de afişe ne yazdıracağız onu bir düşünsün bir düşün” “O bizde ki asker afişleri varya” “Ben o gün staddaydım Sefa falan o tribüncülerin hepsini topladım biliyor musun” “Hı dedim bu maça bir tane afişlerden abi dedi gönder astıralım biz tanıdık bize söyle nerden alacağımızı ben dedi bunu Türkiye maçlarına o maç iyi bir maç Avrupa bütün Avrupa” dediği, H. BAHTİYAR'ın “Tamam asker elimizde var 250-300 tane olanı verelim ama bastıramayız diyorum sana” dediği, İ. ÖZCAN’ın “Şey için düşün afiş için ne yazarız” dediği, H. BAHTİYAR'ın “Tamam Kemal in askerleriyiz işte afiş bitti” dediği...

