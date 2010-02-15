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Ergenekon'dan gözaltına alınan işçiler serbest

Erzincan'da "Ergenekon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 3 inşaat işçisi serbest bırakıldı.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Erzincan'da "Ergenekon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 3 inşaat işçisi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla dün gözaltına alınan, Yaylabaşı beldesindeki toplu konut inşaatlarında çalışan 3 inşaat işçisi, Şanal'ın talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 inşaat işçisi Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanırken işçilerin evlerinde ve çalıştıkları şantiyede arama yapıldığı bildirildi.

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