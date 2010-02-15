Ergenekon'dan gözaltına alınan işçiler serbest

T24 - Erzincan'da "Ergenekon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 3 inşaat işçisi serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla dün gözaltına alınan, Yaylabaşı beldesindeki toplu konut inşaatlarında çalışan 3 inşaat işçisi, Şanal'ın talimatıyla serbest bırakıldı.



Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 inşaat işçisi Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanırken işçilerin evlerinde ve çalıştıkları şantiyede arama yapıldığı bildirildi.