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Ergenekon'dan da sorgulanmış

Akdeniz Üniversitesi'nde çıkan olaylarda silah atan Ömer Ulusoy'un Ergenekon çerçevesinde de sorgulandığı ileri sürüldü.

17 Şubat 2009 02:00

Akdeniz Üniversitesi'nde geçen yıl 6 Nisan'da karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili davanın 9'uncu duruşması 10 dakika sürdü. Mahkeme, Ergenekon soruşturmasında sorgulandığı da ileri sürülen ve olaylar sırasında tabancayla havaya ateş eden Ömer Ulusoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki Akdeniz Öğrenci Yurdu'nda karşıt görüşlü öğrenci grupları ve öğrenci olmayan kişilerin karıştığı olaylarla ilgili davanın görülmesine Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam edildi. Tutuksuz 44 sanık ile tek tutuklu sanık Ömer Ulusoy'un yargılandığı davanın duruşması, 10 dakika sürdü. Davanın tek tutuklu sanığı Ömer Ulusoy'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olayda kullanılan tabancanın başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığına dair ekspertiz raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Mart'a erteledi. Takım elbiseli olan Ömer Ulusoy, duruşma salonundan gülümseyerek ayrıldı.

Bu arada Ömer Ulusoy'un Ergenekon soruşturmasıyla ilgili sorgulandığı iddia edildi. Ulusoy'un Ergenekon soruşturmasında Antalya'nın Kemer İlçesi'nde gözaltına alınıp tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan Osman Gürbüz ile bazı olaylarda birlikte çalıştıklarını iddia edilmesi üzerine ifadesine başvurulduğu öne sürüldü. Ulusoy'un bu sorgulamada Osman Gürbüz'ü tanıdığını ancak herhangi bir eylemde bulunmadıklarını söylediği kaydedildi.

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