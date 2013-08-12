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Ergenekon'dan 13 yıl hapsi istenen Tuncer Kılınç tutuklandı

Ergenekon davasında 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

12 Ağustos 2013 14:57

Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç Ergenekon davası dolayısıyla tutuklandı.

Ergenekon davasında hakkında yakalama kararı çıkarılanemekli orgeneral Tuncer Kılınç, teslim olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Sabah saatlerinde avukatıyla birlikte gelen Kılınç, terörden sorumlu başsavcı vekili Oktay Erdoğan ile bir süre makamında görüştü.

Kılınç daha sonra adliyenin içinde bulunan Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Kılınç, daha sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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