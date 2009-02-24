Ergenekon'da yeni tutuklama

"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dicle Üniversitesi (DÜ) öğretim görevlisi Abdurrahim Doğru, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan Abdurrahman Doğru, sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Doğru, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İstanbul'a gönderilen Doğru'nun Silivri Cezaevi'ne konulduğu bildirildi.
"Ergenekon terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan DÜ öğretim görevlisi Doğru'nun geçen yıl bir süreliğine Diyarbakırspor Asbaşkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.