Ergenekon'da yeni iddialar

Orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un birkaç plan halinde darbe planı yaptığı ve 81 ilin valisi dahil detaylı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.



Vatan gazetesinin haberine göre 'Ergenekon' soruşturmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede soruşturması kapsamında ’üst düzey yönetici’ konumunda tutuksuz yargılanacak olan emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un darbe planlarını birlikte yaptığı iddia edildi.



Savcılık kaynaklarından sızan bilgilere göre İddianamede, ’Ayışığı’, ’Sarıkız’, ’Yakamoz’ve ’Eldiven’in dışında da birçok darbe planının hazırlandığı öğrenildi. Eruygur ve Tolon’un, ’A’darbe planı deşifre olursa ’B’planı, eğer ’B’planı deşifre olursa da ’C’ve ’D’darbe planlarını yedekte bulundurdukları ve tüm ’deşifre’ olasılıklarını düşündükleri kaydedildi.



Herkesin yeri belirlenmiş



İddianamede, darbe yapıldıktan sonra kimlerin hangi mevkilerde yer alacağının isim isim belirlendiği ve hatta kimlerin nereye belediye başkanı ve vali olacağının da tek tek belirtildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında hala bu isimlere ulaşılamadığı ancak, olası bir darbe durumunda Şener Eruygur’un Genelkurmay Başkanı olarak TSK’nın başına geçeceği, Hurşit Tolon’un da Jandarma Genel Komutanı olup jandarmanın başına geçeceği planlandığı iddia edildi.



Her ayrı darbe planı için ayrı ayrı ekipler ve isimler oluşturulduğu da edinilen bilgiler arasında. Bu darbe planlarının Eruygur ve Tolon’un başında olduğu bir ekip tarafından tek tek hazırlandığı öne sürüldü. Tutuklu sanıklardan emekli Albay Hasan Atilla Uğur’dan ele geçen bir mektupta da darbe planlarındaki kadro yapılanmasıyla ilgili notlar ve isimlerin yer aldığı da kaydedildi.



İlk kurşun Danıştay’da



Şener Eruygur 2004, Hurşit Tolon ise 2006 Ağustosu’nda emekli oldu. 2. İddianamede 17 Mayıs 2006’da meydana gelen Danıştay saldırısı ise Ergenekon örgütünün ’cebir ve şiddet’inin ilk eylemi olarak gösteriliyor.



TCK’nın 312-1. maddesi gereğince hükümete karşı suç olarak “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceği” ifade ediliyor.



Savcılara göre Danıştay saldırısı, darbe planının hayata geçirilmesinin ilk adımlarından biriydi. Buna göre, saldırının ardından yapılan hükümete yönelik gösteri ve eylemlerin bu planların bir ayağı olduğu da ileri sürülüyor. Cumhuriyet mitinglerinin de yine Tolon ve Eruygur ekibi tarafından halkı hükümete karşı isyana teşvikte bulunulması için gerçekleştirildiği iddia ediliyor.



Şema ne zaman oluşturulacak?



Ergenekon soruşturması kapsamında devam eden dava ve süren soruşturma kapsamında tüm tutukluların örgüt içindeki yerinin net şekilde ifade edileceği belirtildi. Buna göre, soruşturma sona erdiğinde savcılık ’üst düzey yöneticiler’, ’üst düzeyin altındaki yöneticiler’, ’yöneticiler’, ’yönetici yardımcıları’, ’açık ve gizli yöneticiler’, ’açık ve gizli yönetici yardımcıları’ve ayrıca ’köprü yöneticiler’in de yer alacağı öğrenildi.



Şu ana kadar tutuklu sanık Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’in ’gizli yönetici’ve ’köprü yönetici’pozisyonlarında oldukları belirtilmişti. İlk iddianamede ayrıca ’gizli yöneticiler’arasında eski rektör Kemal Alemdaroğlu ve Cumhuriyet yazarı İlhan Selçuk’un yer aldığı ifade edilmişti. Tolon ve Eruygur’un da bu iddianamede ’üst düzey yönetici’ve ’açık yönetici’ konumunda yer aldıkları öğrenildi.



İkisi de tutuksuz yargılanacak



EMEKLİ orgeneral Eruygur, emekli olduktan sonra ADD Genel Başkanı seçilmişti. Eruygur, 1 Temmuz 2008’da askerî lojmanda gözaltına alındı ve tutuklandı. Eruygur 17 Eylül 2008’de hapishanede beyin kanaması geçirerek merdivenlerden düştü ve ağır yaralandı. Boynunda 4 kırık bulunan Eruygur’un tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Tolon ise 6 Temmuz 2008’de tutuklandı. Tolon, 6 Şubat 2009’da 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından delil yetersizliği sebebiyle tahliye edildi. Tolon’un GATA’da tedavi görürken ortam dinleme yoluyla elde edildiği anlaşılan ses kayıtları yayınlanmıştı.



Eruygur'un eşi de ifade için çağrıldı



Ergenekon sanığı eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, kendisine ait olduğu iddia edilen eşinin GATA'ya sevki konusundaki telefon konuşmalarıyla ilgili olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı



Mukaddes Eruygur'un telefon konuşması internet sitelerinde yayınlanmıştı.



