-ERGENEKON'DA YENİ DAVA İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme heyeti, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları Ercan Şafak, Murat Yönder ve Zekeriya Öz tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak, kabulüne karar verdi. Heyet, ÇEV'in eski başkanı Gülseren Yaşer hakkında da ''yakalama kararı'' çıkarttı.