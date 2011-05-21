-ERGENEKON'DA TEĞMEN ÇELEBİ'YE TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında sanık Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmada, söz alan tutuklu sanık eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, hakkındaki, üniversitede öğrencilerin fişlenmesiyle ilgili suçlamaya ilişkin, ''Bu benim bilgim haricinde, güvenlik birimi tarafından yapılıp bana getirilmiş. Benden önceki dönemde öğrenciler birbirini bıçaklıyordu ve sürekli kavga dövüş vardı. Ben böyle bir üniversite devraldım. Eğer güvenlik birimleri görevi devraldığımda gelip bana böyle bir çalışma yapacaklarını söyleselerdi, yasa dışı olduğunu bilsem bile 'evet' derdim'' dedi. Tutuklu sanık Hasan Atilla Uğur da daha önce dinlenen gizli tanık ''Aydost''un kendisine iftira attığını savunarak, ''Bu gizli tanık hakkında rüşvet alıp vermekten dava açılmıştır. Hakkımda söylediklerini tek tek delillerle çürüttüm'' diye konuştu. Sanık beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, sanık Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin tahliyesine karar verdi. Çelebi hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 6 Haziran 2011'e erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullandığı görüldü. Mehmet Ali Çelebi'nin tahliyesinin ardından, davada yargılanan tutuklu sanık sayısı 23'e düştü.