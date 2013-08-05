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Ergenekon'da tarihi duruşma öncesinde hava sahası kapatıldı

Ergenekon davasında karar duruşması nedeniyle Silivri hava sahası tüm sivil uçuşlara kapatıldı

05 Ağustos 2013 14:06

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bugün Silivri semalarını kapsayan özel bir NOTAM yayınladı. Bölge özel görev dışındaki tüm hava araçlarına kapatıldı.

Havacılar için bilgi notu olarak adlandırılan NOTAM’a göre, 02:00’den akşam saat 18:00’e kadar Silivri Cezaevi merkezli 7 deniz mili (12,9 kilometre) çapındaki bir hava sahasında uçak ve helikopterler dahil tüm hava araçlarının uçuşu yasaklandı. Notamtr.com sitesinden alınan bilgiye göre, yer seviyesinden başlayan yasak, 3 bin feet yani yaklaşık bin metre yüksekliğe kadar geçerli.

Bu yasaktan muaf hava araçları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı hava araçlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na hizmet veren hava ambulansları ile yangın söndürme uçak-helikopterleri bulunuyor.

 

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