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Balbay, Haberal, Perinçek, Özkan, Başbuğ ve Küçük'e yine tahliye yok!

Balbay, Haberal, Perinçek, Özkan, Başbuğ ve Küçük 3. yargı paketi kapsamında tahliyelerini talep etmişlerdi

27 Temmuz 2012 22:29

 

Ergenekon Davası'nda tutuklu yargılanan Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Hurşit Tolon, Tuncay Özkan, İlker Başbuğ, Doğu Perinçek ve Veli Küçük'ün tahliye talepleri reddedildi. Mahkeme, tahliyelerin red gerekçesi olarak kuvvetli suç şüphesini gösterdi. Tahliye talebi reddedilen Haberal, duruşma salonunda rahatsızlandı.
 
3. Yargı paketi ile adli kontrol uygulamasındaki üst sınır kaldırılarak hâkimlerin adli kontrol kararı vermesinin yolu açıldı. Paketle, tutuklama ve tahliye talebinin reddine ilişkin gerekçe yazma zorunluluğu da getirildi. Üst sınırın kaldırılması ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ergenekon Davası'ndan yargılanan CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal da tahliye dilekçesi verdi. Bugün tutuklu vekiller için kararını açıklayan mahkeme, Balbay ve Haberal'ın tahliye taleplerini reddetti.
 
 

Katiller serbest kaldı

 
 
Üye hakim, 43. tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu ile ilgili kararı okurken  tutuklu sanıklardan CHP Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, seyircilerin  bulunduğu bölüme gelerek, şu ifadeleri kullandı:
 
“Buradan hasret ve hüzünle ayrılmayın. Burada yargılama yok, yargılama  işkencesi var. Biz hukuk ve adaleti size emanet ediyoruz. Herkesten rica  ediyorum, son 10 duruşmanın zabıtlarına bakılsın. Her şeyimizi alabilirler hatta  özgürlüğümüzü bile ama moral gücümüzü asla alamazlar. Ayrıca son çıkan yasa ile  birlikte kimler serbest kaldı, kimler içerde... Katiller serbest kaldı, bizler  içerdeyiz, bunu da unutmayın. Dışarı çıkarken taşkınlık yapmayın sakın, malzeme  vermeyin.”
 
Mehmet Haberal duruşmayı izleyen CHP'li vekillere "Teröristler ve katiller için yasa çıkardınız, ülkeye hizmet edenler için yasa çıkarmadınız " diye seslendi.
 
 

Tuncay Özkan salondan çıkarıldı

 
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmada üye hakim, tutuklu sanıklardan gazeteci Tuncay Özkan'ın tahliye talebinin reddedildiğini açıkladığı sırada Özkan, mahkeme heyetine, “Bunlar doğru gerekçe değil, bana suçumu söyleyin, yaptığınız yasaya aykırıdır” diye bağırdı.
 
Bunun üzerine Tuncay Özkan, jandarmalar tarafından salondan çıkarıldı.
 
Tutuklu sanık Doğu Perinçek de karara tepki göstererek, “Burası mahkeme  değil” ifadesini kullandı.
 
 

Mahkemeye ara verildi

 
 
Salonda yaşanan gerginlik nedeniyle Mahkeme Başkanı Hüsnü Çalmuk,  duruşmaya kısa bir ara verdi.
 
Aranın ardından Mustafa Balbay'ı dışarı çıkarmak isteyen jandarma  görevlileri ile Balbay arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Diğer sanıklarda  bu tartışmaya müdahil olunca, duruşmayı izlemeye gelen seyirciler alkışlarla  protestoda bulundu.
 
Mahkemenin kararına tepki gösteren bazı tutuklu sanıklar, Gençlik Marşı'nı okudu.
 
Bu arada, karar okunurken fenalaşan CHP Milletvekili Mehmet Haberal'a,  salona çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.
 
 

3 kişi tahliye edildi

 
 
“Ergenekon” davasında, kamuoyunda “3. Yargı Paketi” olarak bilinen  6352 sayılı kanun kapsamında yapılan tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme  heyeti, Hayrettin Ertekin, Muzaffer Şenocak ve Bora Ballı'nın tahliyesine hükmetti.
 
 

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BalbayKüçükHaberalÖzkanPerinçek3 yargı paketi

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