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''ERGENEKON''DA TAHLİYE İSTANBUL (A.A) 

23 Nisan 2011 02:02

-''ERGENEKON''DA TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi, (İP) Merkez Karar Kurulu Üyesi Nusret Senem, tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar açıklandı. Buna göre Mahkeme Heyeti, suç vasfının değişme ihtimali, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nusret Senem'in tahliyesine karar verdi. Senem hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan Mahkeme Heyeti, duruşmayı 30 Mayıs 2011'e erteledi.

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